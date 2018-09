Teresa e Salvatore si sono lasciati | parla lui | “Ho deciso di andare via”

Uomini e donne - Teresa e Salvatore in crisi : lui va via di casa : La coppia, tra le più amate del programma, vive un momento difficile dopo tre anni d'amore e due di matrimonio. Il messaggio...

Gossip U&D - Teresa e Salvatore : amore al capolinea - gli indizi social : Molti rumors in questi giorni parlano di crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo [VIDEO]. La coppia, che sta insieme da quattro anni, si è conosciuta all'interno del programma di Uomini e donne, ma secondo le indiscrezioni l'amore sarebbe giunto al capolinea. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai due protagonisti, ma gli indizi sui social fanno intuire che tra loro qualcosa si sia rotto. Teresa in uno degli ultimi post su Instagram ...

Uomini e donne - tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è finita in disgrazia : la voce-choc sull'ex tronista : La loro storia era iniziata negli studi di Uomini e donne ben quattro anni fa e, dopo aver superato la prova Temptation Island , sono convolati a nozze. Ma adesso per Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo ...

“Ora io…”. Teresa e Salvatore di Uomini e Donne - la frase che fa crollare tutto : i fan tremano : Se c’è una coppia storica a Uomini e Donne, una tra le più amate dal pubblico, allora è senza meno quella composta da Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia. Stanno insieme da parecchio tempo ormai, da quando si sono conosciuti e ‘scelti’ nello studio di Maria De Filippi. Era il 2014. Due anni dopo, poi, a seguito di una proposta di nozze super romantica di lui proprio durante il programma che li ha fatti incontrare, ...

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore sarebbero in crisi - lei rompe il silenzio : 'Penso a me' : Occhi puntati su Teresa e Salvatore, una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne, ma anche tra le più longeve in assoluto tra quelle che si sono formate all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Poco dopo la scelta finale, Teresa e Salvatore misero alla prova il loro amore a Temptation Island dopodiché scelsero di sposarsi. A quanto pare, però, nell'ultimo periodo le cose non starebbero funzionando nel migliore dei ...

Uomini e Donne : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati! : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. Il loro amore è nato grazie al programma Uomini e Donne Classico. A quanto pare però non è stato abbastanza forte da superare le varie intemperie della vita. Ecco cosa è successo! Teresa Cilia è divenuta famosa nel mondo dello showbiz per aver preso parte a Uomini e Donne versione Under. Successivamente la bella siCiliana ha partecipato come single al reality show “Temptation ...