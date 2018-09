Tenta rapina in villa | bloccato 18enne

Operazione dei Carabinieri - sei misure restrittive per rapina e Tentata estorsione : CASTROVILLARI , COSENZA, - Dalle prime ore della mattinata e' in corso un'Operazione che vede impegnati oltre cinquanta Carabinieri del comando provinciale di cosenza, con ausilio di unita' cinofile, ...

Tentano una rapina in casa - ma il proprietario reagisce e viene colpito alla testa. Malviventi in fuga e ferito in ospedale : Minuti di terrore per un 47enne di Carmiano in via Cagliari . Nel cuore della notte appena trascorsa, l'uomo è stato svegliato di soprassalto da un rumore. Erano ladri che stavano penetrando in casa ...

Bologna - arrestata coppia per Tentato furto bus e rapina ad autista : È finita in manette a Bologna una coppia di malviventi che, dopo aver addirittura tentato di rubare un autobus di linea, ha rapinato uno degli autisti della compagnia di trasporti.Il fatto si è verificato lo scorso giovedì pomeriggio. A commettere i reati sono stati un marocchino di 24 anni, senza fissa dimora, ed una ragazza 21enne di Ozzano Emilia.Secondo quanto riportato dai militari dell"Arma che si sono occupati di effettuare l"arresto, i ...

PRINCIPESSA ODESCALCHI : RISSA A COLPI DI SPAZZOLA CON COMMESSO OVS/ Tenta rapina - bottino poco regale da 48 € : Week end di shopping finito male per Lucrezia ODESCALCHI che finisce in manette arrestata per rapina e, non conTenta, prende a COLPI di SPAZZOLA l'impiegato che l'ha fermata(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:05:00 GMT)

Tentata rapina per Andrea Bocelli - ladri messi in fuga dalla domestica : E' accaduto nella residenza di Forte dei Marmi del tenore. La donna ha avvisato il 113 ed è intervenuto il personale di...

BS : Tentata rapina in banca a Riehen - fermato un uomo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

'Se chiami qualcuno ti ammazzo' Rapina e Tentata estorsione a Sanremo : Rapina e tentata estorsione a Sanremo "Se chiami qualcuno ti ammazzo". Sono queste le parole che M.R., nato in Marocco, 30 anni, ha proferito nei confronti della vittima, un sanremese di 27 anni. Il ...

Barletta - Tenta una rapina ma si inceppa la pistola : giovane preso a bastonate : La tentata rapina è avenuta la notte scorsa, in una pizzeria a Barletta. Il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato dai proprietari.Continua a leggere

Tentata rapina in Piemonte in arresto un uomo di Cucciago : Tentata rapina in Piemonte in arresto un uomo di Cucciago. Tentata rapina in Piemonte I Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Cantù, martedì 24 luglio, hanno rintracciato e tratto in arresto C.

Roma : Tentato omidio e rapina - 3 ordinanze di custodia cautelare : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, cosi’ come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali per le ipotesi di reato di Tentato omicidio e rapina, in concorso, a carico di: un uomo del 1976, con precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio e la persona; una ...

Colosseo : arrestato un giovane violento per Tentata rapina : Colosseo: la Polizia Locale arresta un giovane violento per tentata rapina Dall’Arco di Costantino a Via Annia: questo il breve tentativo di fuga di un ragazzo senegalese, autore di una tentata rapina e di un’aggressione ai danni di un cittadino del Bangladesh. Il responsabile é stato arrestato dagli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 19 circa, quando una pattuglia ...

Kazakistan - muore il pattinatore olimpionico Denis Ten dopo un Tentativo di rapina : Il pattinatore Denis Ten è morto in Kazakistan dopo essere stato accoltellato nel corso di una rapina. L'atleta kazako, che ha vinto il bronzo olimpico nel 2014, è morto dopo aver perso tre litri di ...

Colpo grosso all’hotel Hilton di Milano : rapinata mentre Tenta truffa milionaria Foto : Una 21enne aveva organizzato un raggiro con la tecnica del «rip deal»: nel borsone c’erano 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri. Ma qualcuno ha avvertito 4 rapinatori albanesi, che hanno fatto irruzione: arrestati

Milano - donna rapinata mentre Tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...