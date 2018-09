Temptation Island Vip | Nilufar e Giordano sarebbero tornati insieme dopo il falò

Temptation Island Vip : Valeria Marini avrebbe lasciato il fidanzato Patrick : Finora è stata trasmessa soltanto la prima puntata di Temptation Island Vip ma, nonostante ciò, sono diverse le indiscrezioni che riguardano i concorrenti [VIDEO]. Ricordiamo che, dopo la versione classica andata in onda in estate sotto la conduzione di Filippo Bisciglia, la produzione del programma ha deciso di lanciare anche un'edizione dedicata a coppie famose del mondo dello spettacolo e non solo. Tra le coppie popolari che hanno deciso di ...

Temptation Island Vip - Sossio Aruta visto in compagnia di un'altra donna : Sossio Aruta, calciatore ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip con la compagna Ursula Bennardo, conosciuta all'interno dello studio del programma condotto da Maria De Filippi. La prima puntata di Temptation Island Vip è andata in onda martedì scorso su Canale 5.Il sito Isa e Chia ha raccolto un'indiscrezione succosa riguardante l'ex calciatore del Cervia. Sossio, ...

Temptation Island - Michael dichiara : “Sono ancora innamorato di Lara Zorzetto” : Temptation Island, Michael De Giorgio pensa ancora a Lara Zorzetto: “Sono ancora innamorato di lei” Sono passati un paio di mesi da quando Lara Zorzetto e Micheal De Giorgio hanno deciso di lasciare separati Temptation Island. Lara, come molti già sanno, è stata più volte contattata dal suo ex fidanzato che, lontano dalle telecamere, avrebbe fatto […] L'articolo Temptation Island, Michael dichiara: “Sono ancora innamorato ...

Temptation Island Vip : Giordano e Nilufar sono usciti insieme? Ecco la testimonianza : Temptation Island Vip: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno ancora insieme? Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island Vip, iniziano a venire fuori le prime notizie riguardanti le coppie. Chi sta ancora insieme e chi, invece, ha scelto di uscire separato dal proprio partner? Su Isa e Chia, una ragazza riporta la sua testimonianza […] L'articolo Temptation Island Vip: Giordano e Nilufar sono usciti insieme? Ecco la ...

Anticipazioni Temptation Island - Nilufar e Giordano in crisi : lui - deluso - chiede il falò : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena a Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Simona Ventura, che vede in gara anche la coppia composta da Giordano e Nilufar, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne trono classico. La coppia ha scelto di mettere alla prova il loro sentimento, affrontando la difficile sfida delle tentazioni che tuttavia sta portando alla luce non poche problematiche tra i ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini lascia Patrick per un altro? : Valeria Marini esce da Temptation Island Vip senza Patrick Baldassari? Temptation Island Vip è iniziato soltanto da qualche giorno, ma non si fa che parlare di altro. In particolare la coppia formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari ha mosso un certo interesse da parte del pubblico da casa. Tale interesse, come prevedibile, è dovuto all’atteggiamento sbarazzino e divertente assunto dalla showgirl, che fin dai primi momenti di ...

Teresa Langella : Martina di Temptation Island contro la tronista : Martina Sebastiani ironizza sulla timidezza della tronista Teresa Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, abbiamo potuto assistere al confronto tra Andrea Celentanto, la sua fidanzata Raffaela Giudice e l’attuale tronista Teresa Langella. I tre ex concorrenti di Temptation Island hanno avuto un leggero battibecco su quel che è stato tutto il loro […] L'articolo Teresa Langella: Martina di Temptation Island ...

La maestra delle elementari fa la tentatrice a Temptation Island : polemiche su Facebook : Si chiama Emma Dalla Benetta, fa l’insegnante d’inglese, ma è anche una delle tentatrici di Temptation island Vip. Una scelta che ha scatenato accese polemiche sui social, dove la giovane maestra è stata travolta da una valanga di critiche. Tutto è partito da un post di Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto, che ha dedicato un durissimo post ...

Temptation Island - Andrea e Raffaela lavorano insieme : è nato Shayned Brand : Nuovo lavoro per Andrea e Raffaela di Temptation Island: che cos’è il Brand Shayned Brand L’esperienza a Temptation Island ha legato ancora di più Andrea Celentano e Raffaela Giudice. La tentatrice Teresa Langella non ha diviso la coppia che, una volta terminato il programma di Filippo Bisciglia, si è rafforzata. Tanto da avviare nuovi progetti insieme. […] L'articolo Temptation Island, Andrea e Raffaela lavorano insieme: è ...