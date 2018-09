Tajani a Berlusconi | Vieni a vedere Ronaldo a Frosinone

Salvini : "No doppio forno - con Berlusconi solo accordi locali" | Tajani : "Vuole la botte piena e la moglie ubriaca" : Il vicepremier, sull'accordo per la formazione dell'attuale governo con il M5s, spiega: "Ho firmato un contratto che dura cinque anni e lo voglio rispettare

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

Tajani : "Berlusconi si candidi alle Europee" : 'Se non siamo capaci di avere una politica dell'immigrazione seria, affidabile, credibile non risolveremo il problema, diventerà ingestibile', sottolinea il vicepresidente del Ppe.

Berlusconi incontra Salvini Tajani : "Si parlerà del futuro" : Il centrodestra si ricompatta. E domani sera Matteo Salvini andrà ad Arcore per cenare con Silvio Berlusconi, guardare con lui la partita del Milan impegnato contro il Cagliari. Un "saluto", dicono fonti leghiste, a un mese e mezzo dalla visita che il vicepremier fece al Cavaliere mentre era ricoverato al San Raffaele per dei controlli e che portò allo scontro su Marcello Foa. Un "incontro privato" che servirà però a rinsaldare l'alleanza tra i ...

Ue - Tajani : "Berlusconi dovrebbe candidarsi alle europee. Magari al Sud" : "Berlusconi candidato alle Europee? Magari al Sud, così abbandonato da tutti. Può rappresentare la miglior garanzia e tutela in Europa". Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in una ...

SONDAGGI POLITICI/ Futuro di Forza Italia : per il 62% Berlusconi è ‘finito’ - ma Tajani non dispiace.. : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: media consensi, crollo verticale del Pd in 12 mesi. Lega di Salvini "sottovalutata" da partito territoriale e boom nazionale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Tajani (FI) : “Berlusconi? Sta benissimo - faccio sempre gli scongiuri. Io al suo posto? Il leader c’è già - lunga vita” : Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, era in visita al cantiere della Tav, in Val di Susa, quando ha ricevuto la telefonata di Silvio Berlusconi: “L’opera va fatta” ha detto il leader di Forza Italia, che ha auspicato che Salvini convinca il M5s a proseguire nella realizzazione dell’infrastruttura. “Berlusconi? Sta benissimo” ha rassicurato i giornalisti Tajani. “faccio sempre gli scongiuri. ...

Tav - pressing di Fi su Salvini | Berlusconi : "La Lega sia coerente"| Tajani : "Ministri senza cognizione" : Berlusconi: "Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere cheSalvini si comporti con coerenza rispetto alle idee delcentrodestra". Per il presidente del Parlamento europeo "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata"

Tajani carica Forza Italia "Berlusconi sarà rieletto" : Per non parlare delle conseguenza della politica industriale. Guardiamo a cosa sta succedendo con la vicenda Ilva. Vogliono salvaguardare l'ambiente sulla vicenda Ilva ma non lo vogliono sulla ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

SALVINI VS BERLUSCONI : “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA”/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il “no” alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:25:00 GMT)