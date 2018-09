Taissa Farmiga | The Nun | ' Vogliamo spaventare il pubblico | ma ci divertiamo tantissimo'

American Horror Story : Apocalypse - tornano le "streghe" : Taissa Farmiga - Lily Rabe e Frances Conroy : Le streghe sono pronte a tornare.L'ottava stagione di American Horror Story riabbraccerà molti volti delle passate stagioni della saga di FX creata da Ryan Murphy. In American Horror Story : Apocalypse ci saranno Taissa Farmiga , Lily Rabe , Gabourey Sidibe, Frances Conroy e Stevie Nicks, tutte già viste in particolare nella terza stagione della serie, quella sottotitolata Coven, in cui facevano parte della congrega delle streghe.prosegui la ...

THE FINAL GIRLS/ Su Rai 4 il film con Taissa Farmiga e Malin Akerman (oggi - 16 luglio 2018) : The FINAL GIRLS, il film in onda su Rai 4 oggi in prima serata. Nel cast figurano Taissa Farmiga, Malin Akerman, Nina Dobrev, alla regia Todd Strauss- Schulson. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:13:00 GMT)