Sveva Sagramola a Blogo | Geo è la risposta pacata del pomeriggio tv Sono

(Di domenica 23 settembre 2018) La contraddistinguono un sorriso dolce, una delicatezza nell'entrare nelle case delle persone e una competenza fuori dal comune.è la vera regina deltelevisivo italiano. Perché da oltre vent'anni è la conduttrice, dal 2013 con Emanuele Biggi, del contenitore "verde" di Rai 3, Geo & Geo (fu Geo), che ancora oggi convince Auditel e Qualitel. "Il merito non è solo mio, cheanche autrice del programma, ma della straordinaria squadra di persone, tutte competenze Rai, che ci crede e si dedica con amore a questo progetto. Geo è un format nostro, nato in Rai e costruito con i mezzi della Rai: questo è un grande orgoglio", ci raccontoa.Vent'annitanti.: "Geo è ladeltv.ingabbiata in questo programma" pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2018 11:50.