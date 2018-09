Svelato l’instore tour di Alessandra Amoroso per 10 | al via da Milano il 5 ottobre | tutte

optimaitalia

(Di domenica 23 settembre 2018) Dopo settimane di attesa, finalmente ufficiale l'instorediper 10, nuovo album di inediti dal 5. L'artista di Galatina ha appena pubblicato un video nel quale hale date dei firma copie per la sua prossima prova di studio. Si parte dalla prima data al Mondadori Megastore di Piazza Duomo aper proseguire in un lunghissimoche toccherà tutta Italia nelle settimane successive.continua quindi a battere la strada della domenica, dopo il rilascio di La Stessa nel giorno del suo compleanno, festeggiato con il singolo apripista che ha rilasciato per i suoi 32 anni. Già nota la tracklist del disco che presenterà nel corso degli instore che ha organizzato per l'arrivo sul mercato di 10, annunciato per il 5e a 10 anni dall'inizio di quella carriera che l'ha portata a raggiungere dei traguardi importantissimi, ...