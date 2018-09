Surgelati contaminati da Listeria | focolaio in Ungheria | venduti anche in Italia

Blastingnews

: Surgelati contaminati da Listeria: scoperto il focolaio in uno stabilimento ungherese - MyHeartbit : Surgelati contaminati da Listeria: scoperto il focolaio in uno stabilimento ungherese - teuz1313 : RT @AmaroGLucano: Il vostro #Orban non accetta immigrati ma non si fa problemi a esportare pericolosi batteri Surgelati contaminati da List… - brusalucia : RT @AmaroGLucano: Il vostro #Orban non accetta immigrati ma non si fa problemi a esportare pericolosi batteri Surgelati contaminati da List… -

(Di lunedì 24 settembre 2018)nelle verdure surgelate venduteina marchio Freshona, Findus e Pinguin: il batterio, silenzioso e letale, che ha contaminato iè stato finalmente individuato in. Un batterio killer che, dal 2016 al 2018 ha ucciso 10 persone (nessuna in) e ne ha contaminate altre 54, suscitando fondati allarmismi e paura da parte dei consumatori. Fino ad oggi era stato ordinato il richiamo dei prodottiera stata individuata l'area geografica di provenienza dei, l', ma ancora non era chiaro in quale punto dello stabilimento si fosse annidato il batterio letale. Laera in un tunnel di surgelazione Adesso è stato individuato il vettore contaminato: laaveva preso dimora all’interno di un tunnel di surgelazione dello stabilimento di Nagy István utca 36, a Baja in, di proprietà della Greenyard ...