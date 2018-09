Successo pubblico per Cortile Francesco

Meghan Markle/ La Duchessa di Sussex amica delle donne : il primo discorso pubblico è un vero Successo : Meghan Markle continua a presenziare agli eventi ed essere in prima fila per aiutare le donne. La Duchessa di Sussex infatti, prosegue il suo impegno in cucina, i dettagli.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:06:00 GMT)

Luisa Ranieri/ L’attrice in lacrime : “La vita promessa” è un Successo - ecco il suo ringraziamento al pubblico : La fiction La vita Promessa interpretata da Luisa Ranieri sta andando molto bene. Le prime due puntate hanno vinto la gara degli ascolti e così l'attrice si è commossa in TV.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:34:00 GMT)

“Avvistamenti” fa il pieno : Successo di pubblico per l’inaugurazione del cinema sotto le stelle : Esordio di successo per la rassegna cinematografica “Avvistamenti” nel VI Municipio di Roma. Incantato dalla poesia del film “Tito e gli alieni”, prima proiezione della rassegna, il pubblico che ha affollato sabato l’arena del parco Peppino Impastato ha riso, pianto e, in crescendo, applaudito. La rassegna cinematografica organizzata dal Municipio VI, dalle Biblioteche di Roma e dall’Agenzia Spaziale Italiana nel parco simbolo dell’attivismo ...

I°Premio Città di Corigliano Rossano - Successo di pubblico : La presenza della reginetta dello scorso anno, Miss Fusione Laura Bauleo , vero orgoglio territoriale, che è giunta tra le 50 finaliste nazionali di Miss Mondo. Lo staff mira a storicizzare l'...

Olbia - Successo di pubblico per 'Moda sotto le Stelle' : successo di pubblico, a Olbia, per l’evento “Moda sotto le stelle” tenuto davanti la Basilica di San Simplicio [VIDEO] e organizzato dall'associazione culturale Capoterra 2000 con la prestigiosa collaborazione della stilista Antonella Fini. In passerella hanno sfilato le creazioni degli artisti Marco Campus, Elisa Contini, Luca Cosseddu, Antonella Fini, Monica Fontana, Tore Oppes, Irene Piccinnu, Su Recramu, Paola Tangianu. La serata presentata ...

San Vito lo Capo - Successo di pubblico per l'apertura di Bagli - Olio e Mare 2018 : successo di pubblico per l'apertura di 'Bagli, Olio e Mare 2018', la manifestazione organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l'Associazione turistica culturale 'Castelluzzo' e ...