Stan&Ollie | la storia ancora non raccontata del duo comico che fa ancora ridere il

(Di domenica 23 settembre 2018) Un po’ di lattice per la pappagorgia, quintali di brillantina e due bombette nere. Risplendono (si spera) le stelle di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Ollio per noi comuni italiani, nel trailer del film a loro dedicato, Stan&Ollie, che verrà visto in anteprima al prossimo London Film Festival (10-21 ottobre 2018). Stanlio è interpretato da Steve Coogan, ilbritannico divenuto nel tempo anche attore di film drammatici (Philomena); mentre l’icona ben più rotondeggiante di Ollio è interpretata dall’oramai consacrato John C. Reilly. Qualche sfumatura nella lingua e nell’atteggiamento culturale dei due (l’americano più grossolano, l’inglese più fine) e il gioco è fatto. Nel 1953 Laurel&Hardy compiono l’ultimo seguitissimo tour in terra britannica dopo qualche anno di appannamento e di minore appeal tra il pubblico che li aveva amati e seguiti per oltre vent’anni. Lo ...