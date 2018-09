Sposini | bacio social alla d' Urso

ilgiornale

: Lamberto Sposini baci sulla bocca Barbara D’Urso (e pubblica la foto sui social) - Corriere : Lamberto Sposini baci sulla bocca Barbara D’Urso (e pubblica la foto sui social) - IafrateIafrate : RT @_DAGOSPIA_: LAMBERTO SPOSINI POSTA LA FOTO DEL BACIO ALLA D’URSO CON LA DIDASCALIA 'BARBARA CARMELITA SMACK' - CBaciami : Lamberto Sposini, bacio social (sulla bocca) a Barbara D’Urso -

(Di domenica 23 settembre 2018) Una foto che ha fatto letteralmente impazzire lil web. Lambertobacia Barbara d'. La foto apparsa sui profili Instagram ha emozionato e non poco i fan del giornalista che lo sostengono ormai da anni nella sua durissima battaglia contro la malattia dopo quel maledetto ictus che lo colpì nel 2011.è passato dai camerini di Domenica Live ed è andato a salutare proprio la conduttrice prima della diretta del programma. Qualche scambio di battute e poi l'idea di quelsulla bocca.Un gesto pieno di affetto che ha strappato un sorriso sincero a. Il giornalista non appare spesso in pubblico ma di fatto ha l'abitudine di postare foto suiche raccontano la sua vita e le sue piccole e grandi sfide quotidiane. In questa domenica si è concesso un incontro con una sua amica che ha ricambiato la sua attenzione con unche ha commosso chi segue la difficile ...