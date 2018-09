Spari a due passi dal Plebiscito | la denuncia di Borrelli | ' Far West | Salvini dov' è?'

Barcellona : Spariti da giorni due 20enni italiani : spariti a Barcellona da Ferragosto due giovani fidanzati italiani: si tratta di Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, di Busto Arsizio. La famiglia ha pubblicato un appello via social network, fornendo informazioni utili per l’eventuale ritrovamento. L’ultimo contatto dei due con i familiari è avvenuto il 15 agosto, mentre alle 2 di notte del 16 agosto risulta essere stato fatto un pagamento con carta di credito presso un McDonald’s della ...

Parte per un colloquio di lavoro e scompare : due comunità in pena per Michele Sorrentino Sparito da 10 giorni : TORRE DEL GRECO. Parte per Treviso per sostenere un colloquio di lavoro: torrese scomparso da Atripalda da 10 giorni. Michele Sorrentino è un 45enne di Torre del Greco ma che da qualche anno vive ad ...

Ognuna dice che va a dormire a casa dell’altra : due 14enni Spariscono nel nulla : Le due ragazzine si sono allontanate dalle loro case senza dare sospetti, solo il giorno dopo i genitori si sono accorti che in realtà avevano detto una bugia. In corso le operazioni di ricerca da parte della polizia.Continua a leggere

Toscana - Spari a salve contro migrante. Sono due 13enni : Goliardia non razzismo : I due autori delle offese e degli spari con una pistola scacciacani contro un cittadino gambiano, la sera del 2 agosto a pistoia, ammettono le loro responsabilità, escludendo però un movente razziale ...

Ancora Spari contro migranti : due nuovi casi in poche ore : A Napoli un 22enne senegalese regolare in Italia è rimasto ferito. A Pistoia don Biancalani denuncia su Facebook: esplosi...