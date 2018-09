Softball | Serie A1 | definiti tutti gli accoppiamenti di semifinali e playout

Softball - Intergirone Serie A1 : semifinali Bussolengo-Caronno e Bollate-Forlì. Dopo Montegranaro retrocede in A2 anche Nuoro : Finisce, ma non finisce, l’Intergirone di Serie A1 di Softball. Non finisce nel senso che, per definire la griglia dei playout, c’è bisogno di recuperare una delle partite interrotte per pioggia all’inizio di questa seconda fase del campionato italiano, e cioè quella tra Caronno e Castellana, originariamente prevista per il 1° settembre e rinviata per pioggia. Tale incontro si giocherà il 25 settembre, per dare il tempo a ...

Softball - intergirone Serie A1 : a un turno dalla fine decise le semifinali playoff - in coda c’è ancora grande battaglia. Montegranaro in A2 : Bollate-Forlì, Bussolengo-Caronno: a una giornata dalla fine della fase intergirone di Serie A1, le semifinali dei playoff scudetto sono già definite. Nella strana Serie di incroci di giornata, Caronno si è presa l’accesso alle semifinali facendo contemporaneamente retrocedere Montegranaro, unico verdetto già chiaro in coda alla classifica. Nel girone A, Parma e Nuoro si stanno ancora disputando l’accesso ai playout, mentre nel ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno vicina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Forlì si prende un posto nei playoff - Caronno a rischio assalto di Collecchio : La terza delle sei giornate dell’Intergirone di Serie A1 emette altri importanti verdetti per questa stagione di Softball: Forlì ha infatti raggiunto matematicamente un posto nei playoff nel girone A, mentre il girone B vede ancora aperta la battaglia tra Caronno e Collecchio per il secondo posto, con la seconda che dista tre successi (al netto della partita in meno di Caronno) dalla prima. Saronno-Bussolengo Anticipata a mercoledì 5, ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Bollate e Bussolengo ai playoff - lotta serrata nei due gironi : Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’Intergirone della Serie A1 di Softball 2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate ai playoff per lo scudetto: Bollate e Bussolengo, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore. Bollate-Castellana Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, ...