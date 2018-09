Smartphone più pericolosi a settembre 2018 | i modelli con più radiazioni

Samsung sempre più vicina al suo primo Smartphone con display flessibile : Sono ormai diversi anni che, ad ogni fiera tecnologica o grande evento che si rispetti, Samsung è solita affiancare al lancio dei suoi “classici” terminali, uno o più concept che stuzzicano la nostra fantasia. Uno di questi è stato sicuramente lo smartphone flessibile, fornito di un display capace di subire flessioni e torsioni, adattandosi a varie forme ed esigenze. Ora però il tempo sembra maturo per trasformare tali fantasie in realtà. A ...

Completiamo il listino Smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M - L e XL : Completiamo la panoramica sul listino smartphone di Vodafone aggiornato a settembre 2018 con le "taglie" più grandi L'articolo Completiamo il listino smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M, L e XL proviene da TuttoAndroid.

Più grande e meglio? Smartphone Huawei con display oltre i 7 pollici in arrivo : Uno Smartphone Huawei più grande che mai è in arrivo, per la gioia degli amanti dei phablet (o sarebbe meglio dire tblet) e non dei nostalgici dei device del passato (quelli si) che stavano davvero nel palmo di una mano. Del prossimo passaggio abbiamo la quasi assoluta certezza, vista la recente certificazione di un dispositivo dal più che grosso display via TENAA. Come ci segnala il blog PhoneArena, hanno appena superato l'importante ...

Apple lancia iPhone Xs e la versione Max : sempre più grandi - gli Smartphone sono la nuova Tv : E ora anche con lo sport in diretta, grazie allo sbarco nel mondo del calcio , e non solo, di realtà quali Dazn o Now Tv di Sky. Nel 2017 il 57% degli americani ha usato ogni mese una di queste app, ...

Adolescenti - il rapporto con i social network : meno relazioni dirette e più chat. Lo Smartphone e le frustrazioni dei giovani : Adolescenti, il rapporto con i social network Adolescenti, il rapporto con i social network: meno relazioni dirette e più chat. Lo smartphone e le frustrazioni dei giovani Oggi, l'89% dei ragazzi al ...

Secondo Xiaomi uno Smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Secondo Xiaomi uno Smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Smartphone Android : Honor 8X e 8X Max - sempre più su : Huawei/Honor sono nomi che in pochi anni si sono imposti surclassando i tanti Brand presenti da decenni, ormai privi di innovazioni, stimoli, fondi e voglia di stupir. Honor poi, sulla scia di Huawei, riprendendone la tecnologia ha saputo ritagliarsi uno spazio d’élite. Qualcosa di anomalo nell’ambito degli Smartphone. Molti analisti/esperti di settore pensavano ad un Harakiri commerciale, diversificare nell’ambito dello ...

Radiazioni elettromagnetiche : gli Smartphone più pericolosi : SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico (delle Radiazioni elettromagnetiche), è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per la salute. Ogni smartphone ha un proprio valore SAR che definisce la quantità di Radiazioni emesse dal campo elettromagnetico generato dallo smartphone e dalle sue antenne. Valori più alti indicazioni ...

Secondo Xiaomi uno Smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Uno Smartphone non ha ragioni per costare più di 699 dollari - parola di Xiaomi : Xiaomi parla dei prezzi degli smartphone: al giorno d'oggi non ci sono tecnologie implementabili che giustifichino un prezzo superiore a 699 dollari. L'articolo Uno smartphone non ha ragioni per costare più di 699 dollari, parola di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android : Honor 8X e 8X Max - sempre più su : Huawei/Honor sono nomi che in pochi anni si sono imposti surclassando i tanti Brand presenti da decenni, ormai privi di innovazioni, stimoli, fondi e voglia di stupir. Honor poi, sulla scia di Huawei, riprendendone la tecnologia ha saputo ritagliarsi uno spazio d’élite. Qualcosa di anomalo nell’ambito degli Smartphone. Molti analisti/esperti di settore pensavano ad un Harakiri commerciale, diversificare nell’ambito dello ...

AnTuTu pubblica la top 10 degli Smartphone Android più performanti del mese di agosto 2018 : AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone più performanti di agosto 2018: vince ancora Xiaomi Black Shark, e la Cina traina sempre di più. L'articolo AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone Android più performanti del mese di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

All'Ifa di Berlino si è parlato più di frigoriferi che di Smartphone : L'esempio più concreto è Samsung Knox, una soluzione di sicurezza certificata da enti militari e organismi che nel mondo valutano i livelli di sicurezza di diversi apparati, incluse le smart tv che ...