Sky | all' asta Comcast batte Fox Ora la lo società vale oltre 35 miliardi di euro

Comcast a un passo dalla conquista di Sky : l’offerta supera quella di Fox : Comcast supera Fox nella contesta per Sky, almeno nell’offerta. L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,64. Lo riporta l'agenzia...

Diretta MotoGp Aragon/ Streaming video Sky qualifiche live : via alla FP4 - Pol Espargaro out : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle sessioni in programma per la terza gara spagnola (oggi sabato 22 settembre). Le qualifiche del Gran Premio di Aragona 2018 della MotoGp dal circuito di Aragon (per la precisione parliamo del Motorland Aragon) saranno il grande evento di oggi e naturalmente saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky.

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sara' sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham [VIDEO] dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giochera' allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Diretta Frosinone-Juventus : la partita sarà trasmessa su Sky Sport domenica alle 20 - 30 : domenica sera allo Stadio Benito Stirpe va in scena Frosinone-Juventus, partita valida per la quinta giornata [VIDEO] di Serie A. I bianconeri sono reduci da un impegno in Champions League, in cui hanno trionfato ma hanno dovuto fare i conti con l'espulsione di Cristiano Ronaldo il cui pianto ha fatto il giro del web, diventando virale. In vista del prossimo impegno infrasettimanale, è probabile che mister allegri effettuera' del turn-over. Per ...

Hashtag24 – l’attualità condivisa : il talk social di Sky TG24 riparte dall’alcolismo giovanile : Hashtag 24 Dopo una prima stagione andata in onda per undici appuntamenti la scorsa primavera che ha scandagliato interessanti temi dell’attualità, dall’immigrazione al maschilismo, dalla tecnologia alle fake news, torna Hashtag 24 – l’attualità condivisa. Il programma, condotto da Riccardo Bocca, andrà in onda da stasera ogni venerdì alle 21.00 in diretta e in replica alle 23.00 su Sky TG24. Una formula che desta interesse soprattutto ...

Sky all’asta tra Fox e Comcast : il destino della pay tv si decide nel week end : Al termine dell'asta, che durerà 24 ore, il regolatore UK pubblicherà i risultati, rivelando le offerte. L'articolo Sky all’asta tra Fox e Comcast: il destino della pay tv si decide nel week end è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky all'asta : ComCast e Fox si sfideranno per 24 ore : Alla fine nella guerra tra Fox e ComCast scende in pista il Takeover Panel, l'autorità britannica che ha deciso di mettere Sky all'asta per 24 ore tra venerdì 21 e sabato 22 settembre.

Basta guerra : Londra mette all'asta Sky : Colpo di scena nell'interminabile battaglia per la conquista di Sky . Dopo molti mesi di offerte e rilanci da parte della 21st Century Fox e di Comcast , i due colossi dei media statunitensi ...

Da The Walking Dead 9 a The Resident 2 e alle nuove Magnum P.I. e Midnight Texas : Sky annuncia le serie di ottobre : I fan delle serie tv, soprattutto quelli in crisi per il blocco di alcuni siti streaming, saranno lieti di sapere che Sky ha annunciato le serie in tv in onda ad ottobre a cominciare da The Walking Dead 9 passando per The Resident 2 e Grey's Anatomy 15 e finendo a Magnum P.I. e Midnight Texas. Questi sono solo alcuni dei titoli che affolleranno la prima serata delle reti Sky a cominciare dal primo ottobre per la felicità dei series tv addicted e ...