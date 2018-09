Sisma Emilia | riapre la chiesa di Sant’Antonio da Padova di Gavello di Bondeno

Terremoto Emilia-Romagna : riapre al culto l’Abbazia di Nonantola restaurata dopo il Sisma : riapre l’Abbazia di Nonantola (Modena) restaurata dopo il Terremoto in Emilia-Romagna con oltre due anni di lavori per un intervento da oltre 1,4 milioni. “Il Terremoto ha inferto un duro colpo all’Emilia facendo vittime, distruggendo abitazioni e imprese, ferendo gravemente simboli della comunità. Uno di questi, tra i più importanti non solo per il mondo cattolico, è proprio l’Abbazia di Nonantola che oggi riconsegniamo al culto e ...

Emilia Romagna - la Regione nega nuove concessioni per ricerca di idrocarburi nella zona del Sisma : “Area vulnerabile” : La Regione Emilia-Romagna dice ‘no’ a nuove concessioni per la ricerca di idrocarburi nella zona del cratere del sisma 2012, tra Modena e Reggio. Secondo la giunta presieduta da Stefano Bonaccini “non si riscontrano allo stato attuale le condizioni per procedere al rilascio di ulteriori atti formali relativi ai permessi di ricerca” che riguardano le attività della società Aleanna Resources Llc nelle aree ‘Fantozza’ e ‘Bugia’, a cavallo tra le ...

Terremoto oggi nelle Marche : scossa M 3.7 a Pesaro/ Ultime notizie INGV - Sisma avvertito anche in Emilia : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:29:00 GMT)

