Simone Dispensa è morto I compagni di classe si vaccinarono per lui | Una parte di

Morto il 18enne Simone Dispensa - per aiutarlo tutti i suoi compagni di classe si erano vaccinati : Simone Dispensa, il ragazzo di 18 anni affetto da un tumore maligno alle ossa, non ce l'ha fatta. L'anno scorso tutti i suoi compagni di classe avevano deciso di vaccinarsi contro l'influenza per aiutarlo e per permettergli di frequentare le lezioni senza il rischio di prendere infezioni che per lui sarebbero state pericolose.Continua a leggere