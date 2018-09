Silvio Berlusconi | Governo nemico della libertà

Silvio Berlusconi : “M5s erede della peggiore sinistra - Casalino dovrebbe andare a casa” : Il leader di Forza Italia torna a parlare in pubblico e da Fiuggi attacca duramente il Movimento 5 Stelle: "Si sta rivelando peggio di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra , nemico delle imprese e delle infrastrutture del Paese, propenso a fare le nazionalizzazioni e decreti che chiama dignità, ma non hanno nulla di dignitoso".Continua a leggere

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi come la moglie tradita ma non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...