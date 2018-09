' Siamo la squadra eterna incompiuta | il centrocampo non è all' altezza'

Espulsione Cristiano Ronaldo - il commento di Bonucci : 'è arrabbiato - ma noi Siamo stati squadra' : Leonardo Bonucci, l'Espulsione di Cristiano Ronaldo e la reazione della squadra: le parole del difensore della Juventus Lacrime di disperazione, ieri in campo, per Cristiano Ronaldo: l'attaccante ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - il commento di Bonucci : “è arrabbiato - ma noi Siamo stati squadra” : Leonardo Bonucci, l’Espulsione di Cristiano Ronaldo e la reazione della squadra: le parole del difensore della Juventus Lacrime di disperazione, ieri in campo, per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese è stato espulso al 29′ di Valencia-Juventus, per un episodio dubbio con Murillo. Dopo un contatto, l’ex interista è caduto a terra e CR7 lo ha invitato a rialzarsi toccandolo sulla testa. Non è chiaro se ...

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Roma - Manolas : 'Siamo una squadra in costruzione - abbiamo perso calciatori importanti' : Kostas Manolas prova a dare una spiegazione all'inizio negativo della stagione in cui i giallorossi hanno raccolto 5 punti in quattro partite deludendo le aspettative dei tifosi: 'La Roma è una ...

Manolas : 'Siamo una squadra in costruzione - l'obiettivo è arrivare tra le prime 4' : C'è vita in Italia oltre Ronaldo? Ronaldo nell'ultimo anno è stato il migliore al mondo. Ha fatto molti gol, un sacco di Champions, l'Europeo col Portogallo, un sacco di buone partite. E' stato a un ...

Doppietta con dedica al nonno scomparso - Petagna riscatta il suo onore e quello della Spal : “Siamo una piccola squadra? Non è vero” : Andrea Petagna, dopo la Doppietta contro la sua ex squadra, commenta la sua prestazione da urlo in Spal-Atalanta “I primi gol proprio contro l’Atalanta? E’ vero, il calcio è strano”: così Andrea Petagna ha commentato la sua Doppietta con la Spal nella quarta giornata di campionato contro l’Atalanta. “Oggi abbiamo fatto tutti una grande partita. C’è grande entusiasmo – ha continuato l’attaccante della Spal ai ...

Roma - Totti : 'Real Madrid squadra di marziani - ma posSiamo fare una grande partita' : Poco più di due anni fa, il Bernabeu lo ricopriva di applausi. Era il marzo del 2016 e lui entrava in campo a 15' dalla fine al posto di El Shaarawy. Ritorno degli ottavi di Champions e sconfitta per ...

Real Madrid - Bale : “Senza Ronaldo Siamo più squadra - non lavoriamo più per il singolo” : Cristiano Ronaldo ha vinto ben quattro Champions League con la maglia del Real Madrid risultando spesso decisivo e firmando caterve di gol ogni anno. Il suo addio ai blancos, però, è stato accolto positivamente da alcuni calciatori, che adesso sembrano più uniti. È proprio quello che ha dichiarato Gareth Bale al Daily Mail: “La sua partenza rende tutto un po’ più diverso. Forse è un po’ più rilassante. Ora siamo più ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme Siamo una squadra' : ROMA - ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo messaggio Massimiliano Allegri ha accompagnato via social la foto di gruppo tra tutti i tecnici coinvolti. Il tecnico ...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme Siamo una squadra' : TORINO - Massimiliano Allegri ha partecipato anche in questa occasione al forum degli allenatori proposto dalla Uefa a Nyon. ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo ...

David Beckham e Victoria : «Ma quale crisi - Siamo una squadra sempre più forte» : Proprio insieme alla famiglia, Victoria Beckham , ormai attiva nel mondo della moda da un decennio, ha posato per l'edizione britannica di Vogue , rilasciando anche un'intervista al mensile. 'La ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il Mondiale? Siamo una bella squadra ma dobbiamo essere costanti” : Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di Volley maschile, l’Italia scenderà in campo davanti a 10.000 spettatori del Foro Italico di Roma per fare il proprio debutto nella rassegna iridata. Di fronte al proprio pubblico, la nostra Nazionale vorrà incominciare col botto battendo il Giappone, un avversario assolutamente alla portata della nostra compagine. Tra gli osservati speciali c’è lo “Zar” Ivan Zaytsev pronto a ...

Bologna - Inzaghi : "PosSiamo farcela anche senza Palacio - ho fiducia nella squadra" : Il tecnico rossoblù alla vigilia di Frosinone-Bologna: "Inconcepibile le porte chiuse per i tifosi rossoblù"