Settembre al Parco 2018 | in ventimila per Noemi

Settembre al Parco 2018 - l'originale Noemi entusiasma il numerosissimo pubblico : ... ma con altrettanto trasporto a quanti si sono spesi per realizzare due settimane di spettacoli, teatro, concerti, eventi sportivi, presentazioni di libri, attività laboratoriali, escursioni e molto ...

Roma : al Bioparco ‘Incontri di Natura’ domenica 23 e 30 Settembre : Roma – domenica 23 e 30 settembre al Bioparco di Roma si svolgeranno gli Incontri di Natura. All’interno del Parco saranno dislocate dieci postazioni tematiche con modelli tridimensionali, animali vivi (testuggini, anfibi e invertebrati) crani e schede ludiche. Un’occasione per scoprire curiosita’ su diverse specie animali e partecipare a giochi e laboratori in compagnia degli operatori del Bioparco. Tra le ...

Torna a L'Aquila la "Maratona del BuonUmore" - domenica 23 Settembre al Parco del Castello : L'Aquila - Anche quest'anno l'associazione Brucaliffo dell'Aquila, clown in corsia, presenta la "Maratona del buonumore", arrivata alla sua quinta edizione. Una manifestazione che l’associazione Brucaliffo organizza per la città di L’Aquila dal 2014, in collaborazione con Ludobus, Nati nelle Note, C.N.G.E.I. Scout, la cooperativa Fantacadabra, Piemme Auto, Basket 2K5, British institute, Circolo ippico di Valle ...

Grande musica a "Settembre al Parco". Eugenio Finardi appassiona e diverte : La manifestazione sta registrando Grande consenso di pubblico, e continua con il Catanzaro Jezz Fest, e gli spettacoli teatrali delle compagnie locali fino al 21 settembre. Intanto migliaia di ...

Dal 28 al 30 Settembre al Parco Bissuola il musical "Seguimi" : Agli spettacoli serali al Parco Albnese potranno assistere, a titolo completamente gratuito, ogni volta 2.000 persone, comodamente sedute. Chi arriverà in auto potrà lasciare gratuitamente la ...

Settembre al Parco NaturArt 2018 : domani l'inaugurazione : ... è la prima e sola orchestra nata con l'auto-tassazione dei cittadini che ha creato posti di lavoro e relativi permessi di soggiorno per eccellenti musicisti provenienti da tutto il mondo, ...

Roma - il 13 Settembre David Crosby in concerto all'Auditorium Parco della Musica - : Sold out per Max Gazzè a Taormina, a settembre ultima tappa del tour a Verona Madonna, la 'Regina del Pop' dal sangue italiano compie 60: la sua storia Ti potrebbe interessare: Scienza e conservazione del patrimonio culturale protagonisti al Festival della Robotica 6 settembre 2018 Milano, a ottobre apre la mostra 'Tex. 70 anni di un mito' 4 settembre 2018 Venezia 75, la ...

Auditorium Parco della Musica : gli appuntamenti fino al 16 Settembre 2018 : Il ritorno di David Crosby giovedì 13 settembre segna l’apertura della stagione dei grandi concerti internazionali all’Auditorium: due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, co-fondatore dei Byrds e dei Crosby, Stills & Nash, torna in Sala Santa Cecilia per presentare il suo progetto solista. La settimana sarà inoltre costellata da tre interessanti appuntamenti con il jazz italiano: martedì 11 il quintetto strumentale Backroads ...

coordinamento nessuno escluso - trentino : ' festa con... formidabile ' : SABATO 8 Settembre AL PARCO MELTA DI GARDOLO - TRENTO - - dalle 14.30 ...

"Settembre al Parco NaturArt 2018" all'insegna dell'integrazione e dell'accoglienza - presentato il programma della kermesse culturale : L'organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica del promoter Maurizio Senese. La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti attori calabresi, Enzo Colacino, che si ...

Il 3 Settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...