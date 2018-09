: La #Juventus batte il #Frosinone grazie alle reti di #CR7 e #Bernardeschi. I bianconeri primi a punteggio pieno. - MMagazineItalia : La #Juventus batte il #Frosinone grazie alle reti di #CR7 e #Bernardeschi. I bianconeri primi a punteggio pieno. - CyberNewsH24 : #Serie A, posticipo Frosinone-Juve 0-2 -

lavince ma non esagera (0-2): quinto successo di fila per i bianconeri, sempre soli in testa. Ciociari compatti e ordinati,anche senza mai pungere. Gli ospiti comandano il match ma giocano troppo sottoritmo. Al 7',sul sinistro di Ronaldo, Sportiello smorza in tuffo,Capuano salva sulla linea.Il n.1 di casa si ripete al 20'fermando ancora il portoghese.Ripresa.Bentancur subito minaccioso, CR7 gira alto e tenta invano il gol di tacco. La gara si sblocca nel finale:vantaggio firmato CR7 (81'),raddoppia Bernardeschi (94').(Di domenica 23 settembre 2018)