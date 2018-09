Serie A | Milan-Atalanta 2-2 | il tabellino

Calcio - Serie A : Milan-Atalanta 2-2 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : goleada del Milan - cade la Roma contro il Sassuolo : Dopo l’anticipo vittorioso della Fiorentina Women’s FC contro l’Atalanta Mozzanica, altri quattro incontri si sono tenuti quest’oggi nella prima giornata di campionato di Serie A di Calcio femminile. Tanta attesa c’era per il Milan di Carolina Morace, dopo l’acquisto del titolo sportivo del Brescia da parte della società rossonera. La compagine lombarda non ha deluso le attese e si è imposta con un perentorio ...