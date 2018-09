Serie A live | le partite di oggi in diretta Risultati e classifica

Serie A - i match delle 15 LIVE : calcio d’inizio! : Il pomeriggio di Serie A continua con le tre gare delle 15: la Lazio, fresca di vittoria in Europa League, ospita all’Olimpico il Genoa; la Roma, reduce invece dalla delusione europea, va a far visita al Bologna di Inzaghi, probabilmente all’ultima spiaggia; per finire, Chievo-Udinese. LAZIO-GENOA 0-0 LIVE Lazio (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Atalanta : l'ex Conti ancora ai box - quote e ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Atalanta: quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il derby lombardo di Serie A a San Siro (5^ giornata)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:41:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate : tutti in campo - si comincia! Llivescore delle partite : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate, livescore delle partite per la 2^ giornata del massimo campionato dei dilettanti, gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli corsaro - tocca alla Roma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:19:00 GMT)

Milan-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Milan-Atalanta, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score gironi A - B : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:59:00 GMT)

Torino-Napoli 1-2 - risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Torino-Napoli, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni / Frosinone Juventus : quote e ultime novità live - Chibsah vs Pjanic (Serie A) : Probabili formazioni Frosinone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Fuori causa Khedira e Douglas Costa tra le fila dei campioni d'Italia(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Serie A - Torino-Napoli 0-1 LIVE : Insigne porta in vantaggio gli azzurri : La domenica del quinto turno di Serie A si apre con il lunch match tra Torino e Napoli, attualmente separati in classifica da 4 punti. I granata sono reduci dal pareggio di Udine e sono a caccia di punti per mettersi alle spalle l’incostanza dell’avvio di campionato; gli azzurri, che con Fiorentina e Stella Rossa hanno dato l’impressione di aver sistemato i problemi difensivi, devono dare continuità proprio ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B : la situazione dell'Entella : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:41:00 GMT)

Serie A - Torino-Napoli 0-0 LIVE : Irrati avvia le operazioni di gioco : La domenica del quinto turno di Serie A si apre con il lunch match tra Torino e Napoli, attualmente separati in classifica da 4 punti. I granata sono reduci dal pareggio di Udine e sono a caccia di punti per mettersi alle spalle l’incostanza dell’avvio di campionato; gli azzurri, che con Fiorentina e Stella Rossa hanno dato l’impressione di aver sistemato i problemi difensivi, devono dare continuità proprio ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : in campo al Grande Torino! Diretta gol live score 5^ giornata : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Juventus, Roma e Napoli giocano tutte in trasferta, Milan in casa(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Chievo-Udinese : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Chievo-Udinese, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bologna-Roma : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Roma, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.