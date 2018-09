Serie A | Lazio-Genoa 4-1 | terza vittoria di fila per Inzaghi

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Serie A - la Roma perde male a Bologna. Ok Lazio e Udinese : Dopo le vittorie di Sassuolo, Parma, Fiorentina e Inter negli anticipi giocati tra venerdì e sabato, la quinta giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Torino di Walter Mazzarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è stata dominata dagli azzurri che si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi che hanno reso vano il rigore realizzato da Belotti. Alle 15 si sono ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : ottima Lazio - Roma in svantaggio! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:41:00 GMT)

Serie A - i match delle 15 LIVE : Lazio in vantaggio! : Il pomeriggio di Serie A continua con le tre gare delle 15: la Lazio, fresca di vittoria in Europa League, ospita all’Olimpico il Genoa; la Roma, reduce invece dalla delusione europea, va a far visita al Bologna di Inzaghi, probabilmente all’ultima spiaggia; per finire, Chievo-Udinese. Lazio-GENOA 1-0 LIVE Caicedo (L) 7′ Lazio (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; ...

Serie A - Lazio-Genoa : probabili formazioni - diretta e dove vederla in tv : Ballardini Indisponibili: Favilli, Lapadula, Lisandro Lopez, Romero ARBITRO: Abisso di Palermo TV: Sky Sport 253 Lazio, Immobile e Milinkovic verso il rinnovo Programma e risultati della 5a giornata ...

Lazio-Genoa : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Lazio-Genoa, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

