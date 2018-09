Serie A | la Roma perde male a Bologna Ok Lazio e Udinese

Serie A - Bologna-Roma 2-0 : Mattiello-Santander gol - DiFra in crisi : Al Dall'Ara un gol per tempo dei rossoblù piegano i giallorossi: prima vittoria per Pippo Inzaghi

Bologna-Roma 0-0 : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Bologna-Roma, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Roma - Verdone : «Squadra lunatica - qualcosa non funziona» : Roma - " Roma ? Un livido che mi fa un gran male. Come la vedo? Mi sembra un mosaico coi pezzi che non combaciano perfettamente, il mosaico precedente è stato un po' smantellato" . L'attore e regista ...

Serie A - Bologna-Roma : probabili formazioni - diretta e dove vederla in tv : Di Francesco Indisponibili: Karsdorp ARBITRO: Massa di Imperia TV: Sky Sport 252, Sky Sport Serie A Di Francesco: "Kluivert e Schick saranno importanti" Il LIVE della partita La classifica

