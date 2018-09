Serie A | De Paul e Lasagna mandano il Chievo in crisi | al Bentegodi è 2-0

Serie A - Chievo-Udinese 0-2 : friulani in volo con De Paul e Lasagna : Prestazione mostruosa dell'argentino che segna con un missile dalla distanza e ispira il raddoppio, veronesi ancora a -1

Aaron Paul in Westworld - ingresso a sorpresa nella Serie HBO : Arrivare alla terza stagione e continuare a stupire i fan.Questa è la missione di Westworld la serie tv di HBO (in Italia su Sky Atlantic) creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, basata sul romanzo di Michael Crichton, capace di costruire un mondo, un universo affascinante, appassionante e soprattutto intrigante e intricato.prosegui la letturaAaron Paul in Westworld, ingresso a sorpresa nella serie HBO pubblicato su TVBlog.it 14 settembre ...

Aaron Paul in Westworld - ingresso a sorpresa nella Serie HBO : Arrivare alla terza stagione e continuare a stupire i fan.Questa è la missione di Westworld la serie tv di HBO (in Italia su Sky Atlantic) creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, basata sul romanzo di Michael Crichton, capace di costruire un mondo, un universo affascinante, appassionante e soprattutto intrigante e intricato.prosegui la letturaAaron Paul in Westworld, ingresso a sorpresa nella serie HBO pubblicato su TVBlog.it 14 settembre ...

L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della Serie tv “Westworld” : L’attore Aaron Paul, famoso soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione della serie tv di HBO Westworld: lo ha scritto Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile sulle notizie del cinema e della televisione The post L’attore Aaron Paul farà parte del cast della terza stagione della serie tv “Westworld” appeared first on Il Post.

Paul Dano è Pierre Bezukhov/ L'attore protagonista nella miniSerie Guerra e Pace (oggi - 29 agosto 2018) : Paul Dano è Pierre Bezukhov, L'attore sarà protagonista della miniserie Guerra e Pace tratta dal noto romanzo di Lev Tolstoj. Stasera in onda la prima puntata su Canale 5 (oggi, 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:38:00 GMT)

Serie A : da Berardi a De Paul - da Gerson a Belotti. Quanti riscatti in avvio! : Ricominciamo. Nuova stagione, nuovi stimoli. Soprattutto per chi nello scorso campionato non ha esattamente brillato. Da Gerson a Berardi, da De Paul al "Gallo" Belotti: le prime due giornate di Serie ...

Michael Raymond-James in Tell Me a Story al fianco di Paul Wesley : annunciati nuovi arrivi nella Serie di Kevin Williamson : Il primo trailer di Tell Me a Story è stato già pubblicato nei giorni ma, a quanto pare, Paul Wesley e il cast della serie avranno presto a che fare con una serie di new entry nella serie a cominciare da Michael Raymond-James, l'amato personaggio di Once Upon a Time. La serie firmata da Kevin Williamson accoglierà nuovi membri del cast a partire da Raymond-James passando per Kurt Yaeger (Quarry, NCIS: Los Angeles, Sons of Anarchy) e finendo a ...