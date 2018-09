Serie A Bologna | F Inzaghi | «Impressionato da tutti Ora non montiamoci la testa»

Serie A - disastro senza fine per la Roma : dopo il Real - ridicolizzata 2-0 pure dal Bologna : Ennesimo clamoroso stop della Roma a Bologna. dopo l'amarezza di Champions col Real Madrid, i giallorossi escono sconfitti anche dal Dall'Ara, superati per 2-0 dal Bologna che segna i primi due gol ...

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...

Serie A - la Roma cade a Bologna : 16.59 Il pomeriggio domenicale della quinta giornata di Serie A porta la sconfitta della Roma a Bologna e i successi della Lazio e dell'Udinese. Bologna-Roma 2-0 CHIEVO-UDINESE 0-2 LAZIO-GENOA 4-1 MILAN-ATALANTA ore 18 FROSINONE-JUVENTUS ore 20.30 TORINO-NAPOLI 1-3 (ore 12.30) SASSUOLO-EMPOLI 3-1 (venerdì) PARMA-CAGLIARI 2-0 (sabato) FIORENTINA-SPAL 3-0 (sabato) SAMPDORIA-INTER ...

