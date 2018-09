Se l' Italia dimentica le vedove

La doppia gaffe di Lilli Gruber : si dimentica di lanciare la diretta di Miss Italia e sbaglia il nome della Leotta : Lilli Gruber chiude la puntata di Otto e Mezzo (La7) con una doppia gaffe. A titoli di coda ormai finiti e saluti effettuati fa riaccendere le luci in studio per lanciare l’imminente diretta di Miss Italia. Nell’annunciarlo sbaglia il nome della conduttrice Diletta Leotta, uno dei nomi più in vista nel panorama delle show girl e la chiama Francesca. L'articolo La doppia gaffe di Lilli Gruber: si dimentica di lanciare la diretta di ...

“Follia!”. Ahia - Marco Liorni massacrato in diretta TV. Esordio da dimenticare con Italia Sì : Buona la prima per Marco Liorni? Oggi gran giorno per l’ex conduttore de La Vita in diretta: per lui una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze Rai, con Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma tv è stato lo stesso Liorni nei giorni scorsi: “Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che ...

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e Italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -4 - 15% - - giornata da dimenticare per Telecom Italia : Teleborsa, - Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 11.

Seduta molto negativa per l'indice del settore telecomunicazioni - -4 - 15% - - giornata da dimenticare per Telecom Italia : Rosso per il comparto Telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 11.459,83 con ...

Miss Italia non dimentica : l'omaggio speciale a Fabrizio Frizzi durante la finale : Patrizia Mirigliani ha già pensato a come ricordare il conduttore che ha legato più di altri il proprio nome a quello del...

“Schiaffeggiata e umiliata”. Un volo da dimenticare per la giovanissima vip Italiana : “Mi sono sentita violata e umiliata da questa vera e propria aggressione in pubblico” ha detto la performer in un’intervista televisiva. La denuncia su Facebook e la risposta della compagnia aerea. Impazza sui media indiani il botta e risposta a distanza tra Olly Esse, dj e performer italiana, star della musica elettronica, e la compagnia Air India. L’artista, dopo aver inviato un reclamo formale, ha denunciato pubblicamente ...

Meteo - Italiani senza tregua. Fine agosto da dimenticare - cosa ci aspetta nel weekend : “Un’estate al mare…” cantava Giuni Russo ormai trentanni fa. Non sarà certamente quella di agosto 2018. Il Meteo, in queste settimane, non dà scampo agli italiani che da mesi sognano una bella tintarella sui bagnasciuga del Bel Paese. Da Nord a Sud, dall’inizio dell’ottavo mese, non c’è stato scampo: piogge e bombe d’acqua. Ma la situazione dal dopo Ferragosto è anche peggiore di quanto ci si ...

Lieve ribasso per l'indice del settore costruzioni Italiano - -0 - 69% - - giornata da dimenticare per Italmobiliare : Teleborsa, - Il settore costruzioni a Milano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha terminato gli ...

Seduta ingessata per il settore beni di consumo Italiano - -0 - 07% - - giornata da dimenticare per Enervit : Non si allontana dalla parità il comparto dei beni di largo consumo , mostrando un andamento simile all' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods , che ha esordito a quota 131.278,27, scambia ...

Terremoto in Centro Italia - due anni dopo gli speciali tv per non dimenticare : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.prosegui la letturaTerremoto in Centro Italia, due anni dopo gli speciali tv per non dimenticare pubblicato su TVBlog.it 21 agosto ...

Triathlon - Europei 2018 : delusione totale in casa Italiana - edizione da dimenticare in fretta : L’Italia ha chiuso gli European Championships 2018 con risultati assolutamente lusinghieri, sia dal punto di vista delle medaglie conquistate, sia per diversi giovani talenti che si sono messi in luce nei 10 giorni della rassegna continentale. Tra i vari sport che, tuttavia, non hanno fatto parte di questa ondata positiva, non si può che annoverare il Triathlon. Anzi, lo sport che comprende tre discipline, nuoto, bici e corsa, è stato ...

Triathlon - Europei 2018 : delusione totale in casa Italiana - edizione da dimenticare in fretta : L’Italia ha chiuso gli European Championships 2018 con risultati assolutamente lusinghieri, sia dal punto di vista delle medaglie conquistate, sia per diversi giovani talenti che si sono messi in luce nei 10 giorni della rassegna continentale. Tra i vari sport che, tuttavia, non hanno fatto parte di questa ondata positiva, non si può che annoverare il Triathlon. Anzi, lo sport che comprende tre discipline, nuoto, bici e corsa, è stato ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : CODIA INDIMENTICABILE! E’ oro dalla corsia 8! Italia da pazzi - Castiglioni-Vergani sul podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...