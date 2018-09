Scuola | infanzia e primaria ultime notizie | Miur | ecco i dati choc sul tempo pieno

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Calolziocorte - chiusa Scuola dell'infanzia : rischio distacco intonaco : Lecco, 20 settembre 2018 - Allarme alla scuola dell'infanzia della frazione Sala di Calolziocorte , in provincia di Lecco. L'edificio è stato chiuso in via precauzional e a causa del rischio di ...

Concorso ordinario e straordinario Scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

Pistoia - arrestata educatrice : minacciava e maltrattava bimbi di una Scuola dell’infanzia : Nuovo caso di presunti maltrattamenti in una scuola dell’infanzia della provincia di Pistoia. Un’educatrice è accusata di aver tenuto una serie di condotte “violente e minacciose” nei confronti di alcuni bambini di tre e quattro anni. Gli accertamenti avrebbero documentato una dozzina di episodi.Continua a leggere

Concorsi Scuola infanzia e primaria - oggi incontro al Miur : avviato iter procedurale : Il sindacato Flc-Cgil informa in merito all’incontro tenutosi in data odierna, giovedì 13 settembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, in Viale Trastevere per i nuovi Concorsi, ordinario e riservato, destinati alla scuola primaria e per l’infanzia, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Nella nota pubblicata dal sindacato, si informa come l’Amministrazione centrale abbia ‘informato le ...

Vaccini : stretta della Regione siciliana - obbligatori per Scuola infanzia : La Regione siciliana definisce quali saranno gli adempimenti vaccinali per i soggetti da zero a sedici anni, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2018-19 e darà il via libera ad alcune misure straordinarie. Un provvedimento dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza stabilisce che, in applicazione della circolare ministeriale e come già sperimentato l’anno scorso, tutte le aziende sanitarie dovranno attenersi alla ...

Beinette - avanti con i lavori di manutenzione alla Scuola dell'infanzia : Stanno per terminare i lavori di manutenzione nella scuola dell'infanzia di via Giovanni XXIII 9 a Beinette, in provincia di Cuneo. Gli operai sono impegnati nella realizzazione del pavimento ...

Concorso pubblico - 10 posti per bidelli a Mestre/ Presentate 3600 domande tra asili nido e Scuola infanzia : Concorso pubblico, 10 posti per bidelli a Mestre: Presentate 3600 domande, affluenza record e iscrizioni riaperte fino al 4 settembre. I requisiti e i dettagli del bando(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Roma - II municipio : nuova area giochi per Scuola infanzia Mazzini : Nello specifico, alla Mazzini sono stati organizzati diversi eventi che hanno consentito la raccolta fondi: spettacoli teatrali, il mercatino di Natale, un concerto di musica gospel. «La ...

Foligno - completata la nuova Scuola dell'infanzia Scafali"Corvia : E' un'opera pubblica che ha messo in evidenza tutta una filiera che ha lavorato in maniera impeccabile: la buona politica capace di fare scelte proiettate nel futuro, dipendenti pubblici straordinari ...