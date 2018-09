: Territori palestinesi: i residenti devono smantellare il villaggio di Khan al Ahmar, sede della “Scuola di Gomme”.… - vitopetrocelli : Territori palestinesi: i residenti devono smantellare il villaggio di Khan al Ahmar, sede della “Scuola di Gomme”.… - NotizieIN : Scuola di gomme smantellata entro 1/10 - CyberNewsH24 : #Scuola di gomme smantellata entro 1/10 -

I residenti del villaggio beduino di Khan al Ahmar in Cisgiordania,dove si trova la "di", devono smantellare il luogoil prossimo primo ottobre. Per la Corte Suprema israeliana la costruzione della Ong italiana Vento di Terra, non ha i necessari permessi. I giudici hanno respinto gli appelli dei 200 abitanti che si oppongono al trasferimento nella vicina località di Abu Dis che li costringerebbe ad abbandonare la loro vita di nomadi. L'Anp chiede di fermare l'"occupazione israeliana".(Di domenica 23 settembre 2018)