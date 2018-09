Scia luminosa nel centro Italia | è una super stella cadente Video | terzo avvistamento

Scia luminosa solca i cieli d’Italia : bolide avvistato da migliaia di persone da Nord a Sud - boato e paura in Sardegna : Una Scia luminosa è stata osservata da migliaia di persone nella serata di ieri in gran parte d’Italia: numerose le segnalazioni relative a un bolide che ha solcato il cielo della Penisola pochi minuti dopo le 21:30. La Scia è durata alcuni secondi nel suo tragitto da est a ovest: il bolide è stato avvistato da numerose persone in Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna: in quest’ultima ...