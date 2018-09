Santarelli | foto con le dottoresse Arrivano gli insulti e lei si sfoga

ELENA Santarelli E LA MALATTIA DEL FIGLIO/ Lite social : “Avete visto foto senza capelli o durante la chemio?” : ELENA SANTARELLI piange a Italia Sì per la MALATTIA del FIGLIO: “Vedevo tutto nero, poi al Bambin Gesù...”. Le ultime notizie sulla showgirl e la battaglia che combatte al fianco di Giacomo(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:51:00 GMT)

Elena Santarelli e la foto con le dottoresse del Bambino Gesù - fan al vetriolo : «Ti fai pubblicità». E lei si infuria : Elena Santarelli è davvero una super mamma. Con coraggio affronta la malattia del suo supereroe, il figlioletto Giacomo. La showgirl ha testimoniato sempre con grande garbo e tatto la...

La scelta di Elena Santarelli : “Non pubblicherò più foto di mio figlio” : Elena Santarelli non pubblicherà più foto del figlio Giacomo. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl sulle Stories di Instagram. Tutto è iniziato da alcune domande dei fan, che hanno chiesto alla modella di Latina di postare sul social qualche scatto di Greta, la secondogenita nata dall’amore per Bernardo Corradi. Elena però ha spiegato che non mostrerà più la bambina e che ha deciso di fare lo stesso con Jack. Il piccolo da tempo sta ...

Elena Santarelli criticata per la foto in montagna : ‘Chi siete per giudicare?’ : Una foto ad alta quota, in montagna, per respirare aria fresca e staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità e da tutti i problemi ad essa legati. Per Elena Santarelli, però, la diapositiva di un momento di vacanza è stata occasione per nuove critiche mosse nei suoi confronti dagli hater, che hanno severamente condannato il gesto della showgirl. Il motivo? Sarebbe dovuta rimanere accanto al figlio malato. Questa volta, però, la ...

Elena Santarelli - critiche per foto in montagna : "Stanca di chi giudica gli altri" : Elena Santarelli si fa fotografare durante una gita in montagna, pubblica lo scatto su Instagram e deve fare i conti con alcuni commenti critici. Un utente, per esempio, chiede - non senza implicita polemica - alla showgirl se abbia portato lassù anche Giacomo, il figlio malato alle prese con un tumore al cervello. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi ha risposto con grande decisione:E sentiamo quali sarebbero le ...

ELENA Santarelli FURIOSA SUI SOCIAL/ Foto : "Il tumore di mio figlio Giacomo? Non l'ha cambiato" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del tumore del figlio, ma le sue parole vengono travisate.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:55:00 GMT)