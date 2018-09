San Pio da Pietrelcina Santo del giorno | il 23 settembre il patrono di San Giovanni

Veglia 50/mo San Pio - vi partecipa Conte : 01.50 Il premier Conte questa notte partecipa alla Veglia notturna organizzata per il 50esimo anniversario della morte di Padre Pio. In numerose centinaia riempiono il piazzale antistante il Santuario di Padre Pio. Per Conte si tratta del secondo giorno nella "sua" San Giovanni Rotondo, nella quale sono giunti numerosi pellegrini in occasione dell' anniversario della morte di san Pio. Conte questa mattina presenzierà alla cerimonia per ...

Padre Pio - chi era il frate da Pietrelcina diventato Santo - : frate cappuccino, è uno dei beati più amati. Arriva nel 1916 a San Giovanni Rotondo e non si sposta più fino alla morte. Ancora oggi, a cinquant'anni dalla morte, attira folle di pellegrini e fedeli ...

'Il principio di precauzione e l'etica professionale' - buona adesione al convegno di San Benedetto : ... Medico, Ematologo, Oncologo, Oftalmologo, Ricercatore UniSi, Master in Farmacologia e Responsabile Scientifico di AURET, ha relazionato in merito a "Vaccinazioni obbligatorie tra Scienza e Diritti ...

P. S. Giorgio - Atletica : Team Atletica Marche e Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti" protagoniste ai Campionati Regionali giovanili di S. ... : La pista di San Benedetto del Tronto ha incoronato i campioni Regionali 2018 dalla categoria cadetti alle promesse, in una due giorni di gare in cui gli atleti del Team Atletica Marche e dell' ...

Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Selfie e strette di mano : "Mi sento a casa" : Il Presidente del consiglio parteciperà alle celebrazioni del 50esimo anniversario della morte di San Pio. Da bambino si trasferì con la famiglia a San Giovanni Rotondo: da allora è un devoto del frate con le stimmate

Festa di San Pio da Pietrelcina : il capo dipartimento alle celebrazioni per il patrono dei volontari di protezione civile : Il capo dipartimento, Angelo Borrelli, parteciperà domenica 23 settembre, alla cerimonia di benedizione dei mezzi della protezione civile presieduta da S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare, che si svolgerà a Piazza Navona, a Roma, alla presenza di 200 volontari delle Associazioni nazionali e regionali, oltre ai rappresentanti del dipartimento e ai fedeli devoti al Santo. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate a ...

Festival di Sanremo 2019 tra Giovani e Campioni - date da confermare e co-conduttrici : a che punto siamo? : L'organizzazione del Festival di Sanremo 2019 procede ma si attendono ancora troppe conferme per essere già giunto a fine settembre. Prima di tutto le date: sono da confermare in via ufficiale quelle delle due serate dedicate ai Giovani, in programma dicembre in diretta su Rai1, ma potrebbero slittare anche quelle della kermesse canora di febbraio. Gli aspiranti concorrenti della categoria Giovani del prossimo Festival di Sanremo sono ancora ...

Champions League 2019 : Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica - Olsen evita un passivo più peSante : Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore. Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo ...

Gli anni felici di Padre Pio/ Mediaset ricorda il Santo da Pietrelcina - su Rai 1 lo speciale di Porta a Porta : Gli anni felici di Padre Pio è il documentario con il quale Canale 5 ricorderà in seconda serata il Santo da Pietrelcina. A Porta a Porta la testimonianza del Premier Giuseppe Conte(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Campidoglio : terza tappa solidarietà raccolta Sangue in Municipio XV : Roma – Prosegue il percorso di solidarieta’ per la raccolta sangue promosso per il triennio 2018-2020 da Municipio Roma XV, ASL Roma 1, Ministero degli Affari Esteri, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli, insieme ad Avis Comunale di Roma, Avis Intercomunale San Pietro, Croce Rossa Italiana, Ema-Roma e Ad Spem, a cui si affianca da quest’anno anche la Fir-Federazione Italiana ...

Champions : la sorella di Belen ultrà interista scatenata a San Siro [VIDEO] : 1/19 Foto Instagram ...

Champions : la sorella di Belen ultra interista scatenata a San Siro [VIDEO] : 1/19 Foto Instagram ...

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul Santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il Premier sul Santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio nel 50° anniversario della morte e intervista per l'occasione il Premier Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. Interessante scelta di Vespa per la prima volta del Presidente del Consiglio Conte a Porta a Porta: è la prima ospitata in assoluto, infatti, nella terza ...