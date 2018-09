Samsung Galaxy A9 Pro 2018 con quattro fotocamere posteriori | i primi dettagli tecnici

TIM sconta il prezzo Samsung Galaxy Note 9 : quasi fino a 400 euro in meno : Siete clienti TIM da più di un anno ed interessati al nuovo Samsung Galaxy Note 9? Il gestore blu ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi clienti (di questi tempi più unica che rara), proponendo uno sconto sul prezzo di listino originale (quello applicato dal produttore asiatico) dell'ultimo phablet del colosso sudcoreano, che vi permetterà di risparmiare fino a 380.99 euro sul modello da 512GB e 230.00 euro su quello da 128GB. Nel caso in ...

Torna prepotentissimo il Samsung Galaxy S9 : prezzo di nuovo basso a fine settembre : Sono come sempre molto interessanti le notizie giunte dal web in questo periodo per gli utenti che stanno cercando l’occasione giusta per l’acquisto di un Samsung Galaxy S9. La scorsa settimana vi ho riportato la news relativa ad una vera svolta commerciale, considerando il fatto che per la prima volta il device sia sceso sotto la soglia dei 500 euro. Ebbene, anche il mese di settembre si chiude con presupposti incoraggianti per il target in ...

Ecco come potrebbe essere la super fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro : Dal continente asiatico sono arrivate nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro, che dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera posteriore con 4 sensori L'articolo Ecco come potrebbe essere la super fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) tante sorprese ad un prezzo contenuto : La casa sudcoreana ha da pochissimo annunciato un nuovo smartphone che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy A. Si tratta del nuovissimo Galaxy A7 (2018) che implementa, per la prima volta nella storia della compagnia, un modulo fotografico con 3 obiettivi, ad un prezzo davvero competitivo. Scheda tecnica e caratteristiche del Samsung Galaxy A7 · Dimensioni: 159.8 x 76.8 x 7.5 mm · Peso: 168 grammi · Display: 6” full ...

Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug L'articolo Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre : Da Samsung Italia arriva una nuova interessante promozione per chi acquista una lavabiancheria QuickDrive, che avrà in regalo un Samsung Galaxy A6 L'articolo Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A7 (2018) : In attesa dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy A7 (2018), in Rete sono stati diffusi alcuni degli sfondi pre-installati nel device L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A7 (2018) proviene da TuttoAndroid.

iPhone XS vs Galaxy S9 : scheda tecnica smartphone Apple e Samsung a confronto : Apple ha presentato i nuovi iPhone per rilanciare la sfida a Samsung. Tra i modelli dell’azienda statunitense c’è l’iPhone XS, di cui confronteremo le specifiche tecniche con il Galaxy S9 del concorrente sudcoreano. Entrambi i dispositivi vantano caratteristiche top di gamma ed è difficile stabilire quale sia il migliore. Spesso è questione di gusti, nonostante in qualche aspetto l'uno sia oggettivamente superiore all’altro. Caratteristiche ...

Sony Xperia XA2 - Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre : Sony Mobile ha deciso di dedicare il mese di settembre alla diffusione delle patch di sicurezza di settembre per alcuni suoi smartphone e […] L'articolo Sony Xperia XA2, Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia - in arrivo a breve : Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ sono ufficiali anche per l'Italia e saranno presto disponibili all'acquisto. Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche e scopriamo i prezzi per il nostro Paese. L'articolo Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia, in arrivo a breve proviene da TuttoAndroid.

Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare in tre varianti, più una quarta dedicata solo ad alcuni mercati. Nuove conferme arrivano dai numeri di modello, che dovrebbero essere SM-G970F, SM-G973F e SM-G975F. L'articolo Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Non al top Super Slow Motion per Samsung Galaxy S8 : primi riscontri in Rete : Da alcuni giorni a questa parte gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 possono scaricare l'aggiornamento di settembre, almeno per quanto riguarda i prodotti no brand che come sempre possono godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. La notizia ve l'abbiamo data di recente sul nostro magazine, appena abbiamo notato le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere via OTA, ...

Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su Samsung Galaxy J7 (2017) in Europa : Si mettono bene le cose per il Samsung Galaxy J7 (2017), che in Spagna pare stia iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. Se la fase testing era iniziata lo scorso luglio, adesso i tempi sembrano essere maturi al punto giusto per la distribuzione della versione finale, anche se a partire da un mercato diverso dal nostro (ma comunque europeo, e quindi di buon auspicio per la presta diffusione del relativo pacchetto anche in ...

Features AI del Note 9 su Samsung Galaxy S9 : fotocamera al top con Android Pie : Che i nuovi Samsung Galaxy S9 (chiaramente ci rivolgiamo anche al modello Plus, che viaggi di pari passo con suo fratello più piccolo) siano un buon investimento era chiaro: gli sviluppatori non possono che prenderli in considerazione per quel che riguarda l'implementazione di nuove funzionalità, magari ereditate direttamente dall'ultimo Note 9, per farvi un esempio. La prima versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie di questi ...