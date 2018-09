Sampdoria-Inter | Spalletti commenta partita ed espulsione | “c’era di mezzo anche il

sportfair

: Game Over al Marassi! Vince la sfida l'Inter nei minuti di recupero! Sampdoria 0?? - 1?? Inter #SampInter… - SerieA : Game Over al Marassi! Vince la sfida l'Inter nei minuti di recupero! Sampdoria 0?? - 1?? Inter #SampInter… - Inter : Doppio appuntamento domani con #SampdoriaInter, che si sfideranno anche nella 2ª giornata del #Primavera1TIM! Il… - sampdoria : 49' ST: Inter in vantaggio. Brozovic in diagonale supera Audero e trova il gol nel finale di partita #SampInter -

(Di domenica 23 settembre 2018) L’ottiene una vittoria contro lacon un gol che arriva dopo il 90°, il commento di Lucianosul match disputato ieri dai suoi calciatori “Mi sono girato verso la telecamera a gridare ‘gol’. Mi hanno detto che l’ho fatto con troppo impeto,perché c’era diil quarto uomo. Però per me è stato un gol importante, un po’ come una liberazione. Ma loro l’hannopretata come una cosa troppo emotiva”. Così Luciano, dopo il gol della sua, hato ai microfoni di Sky Sport la sua esultanza per cui è stato espulso dall’arbitro. Nel match contro la, proprio come contro il Tottenham in Champions League, la vittoria è arrivata allo scadere del tempo regolamentare ed ha regalato un’esplosione di gioia agli uomini in campo, ai tifosi ed all’allenatore nerazzurro. Tano ...