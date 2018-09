Samantha | la sorella di Meghan Markle | “Non capisco perché Meghan ci ignori”

tvzap.kataweb

: Mental breakdown per Samantha mentre guarda le foto del matrimonio delle sorella #domenicalive - Bennyskg : Mental breakdown per Samantha mentre guarda le foto del matrimonio delle sorella #domenicalive - Dansai75 : RT @domenicalive: Le accuse alla sorella Meghan hanno travolto la famiglia reale, oggi Samantha dirà tutta la verità a #DomenicaLive https:… - l_alepepe : Con l’esclusiva internazionale di avere come ospite Samantha Markle, la sorella di #Meghan, @carmelitadurso diventa… -

(Di domenica 23 settembre 2018) Sorellefiglie dello stesso padre,non hanno di certo un bel rapporto. Circa il mancato invito al Royal Wedding, Samatha ha raccontato: “al telefono aveva assicurato a mio padre che avrebbe trovato un modo per invitarlo alle nozze, poi avvicinandosi la data questo invito non arrivava e mio padre, a causa dello stress, ha avuto un infarto” “Noi ci siamo fatti sentirelei è sparita e non si faceva più vedere. La nostra è stata una reazione. Per noi conta essere una famiglia, ma lei non parla più con nessuno nemmeno da parte della madre, da quando ha conosciuto il principe Harry, ma non ho idea dei motivi.” La donna ha rivelato di soffrire di sclerosi multipla e si è commossa rivedendo le immagini delle nozze: “Vedo che è felice, ma noncome possa ignorare mio padre. Posso giurare che non c’è ragione del ...