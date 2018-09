: Salvini:manovra?Coraggiosa ed espansiva - NotizieIN : Salvini:manovra?Coraggiosa ed espansiva - CyberNewsH24 : #Salvini:manovra?Coraggiosa ed espansiva -

"Serve una manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce,il debito aumenta".Così il vicepremier, sul Corriere della Sera, lancia un messaggio per il ministro dell'Economia Tria. "Se la legge di bilancio sarà tale e lo sarà- aggiunge- gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente".sottolinea che i tagli agli sprechi si devono fare anche nella sanità.Casalino? "E' stato incauto. Nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire,noi lo diciamo col sorriso"(Di domenica 23 settembre 2018)