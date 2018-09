Salvini “Manovra coraggiosa - i numeri contano poco”/ Ultime notizie “Meno immigrati - risparmiati un miliardo" : Manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Salvini : "La manovra deve essere coraggiosaVia gli sprechi - anche nella Sanità" : In un'intervista il vicepremier spiega come vorrebbe che fosse la prossima legge di bilancio: "Se l'Italia vuole crescere, deve investire, qualche decimale di deficit non è un problema".

Salvini : manovra?Coraggiosa ed espansiva : ... con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce,il debito aumenta".Così il vicepremier Salvini, sul Corriere della Sera, lancia un messaggio per il ministro dell'Economia Tria. "Se la legge ...

Salvini : "Serve una manovra coraggiosa con un bilancio espansivo" : Un reddito per il reingresso nel mondo del lavoro fa parte del nostro programma di crescita". "Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno ...

Salvini : manovra?Coraggiosa ed espansiva : 9.24 "Serve una manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce,il debito aumenta".Così il vicepremier Salvini, sul Corriere della Sera, lancia un messaggio per il ministro dell'Economia Tria. "Se la legge di bilancio sarà tale e lo sarà- aggiunge- gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente". Salvini sottolinea che i tagli agli sprechi si devono fare anche nella sanità.Casalino? "E' stato incauto. ...

Matteo Salvini : “Taglio tasse in autunno”/ Video - "Manovra economica coraggiosa : pronti a superare vincoli UE" : Matteo Salvini: “Taglio delle tasse già in autunno, andremo oltre i numeri UE, i migranti aiutiamoli in Africa". Intervista del ministro dell'interno al Corriere della Sera(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su tasse e pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...