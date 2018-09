Salvini | Test di medicina? Via il numero chiuso

Anticorruzione - Salvini : “Testo su fondazioni condiviso con M5s? C’è - nessun problema a pubblicare contributi” : Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se ...

Recco - il manifesto con Matteo Salvini appeso a testa in giù e la scritta : 'Cantina Loreto' : A Recco è apparso un inquietante manifesto contro Matteo Salvini. A darne notizia è lo stesso ministro dell'Interno che pubblica su Twitter la foto che della locandina in cui appare appeso a testa in ...

Fondi Lega - quando Salvini protestava contro il pagamento a rate del debito della Lazio : Corsi e ricorsi. Un debito diLazionato in comode rate. Non parliamo di quello della Lega, dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Ma di un debito più antico. Quello ...

L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio : “Siamo al test di gravidanza”. Poi la riflessione sulla tenuta del governo : “Il rapporto tra Di Maio e Salvini? Ormai siamo al test di gravidanza”. La battuta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite a Omnibus, è accompagnata da un ragionamento sulla solidità del legame politico tra i due vicepresidenti del Consiglio: “Il vero asse dell’esecutivo è il rapporto di fiducia che corre tra i due”. Video La7 L'articolo L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio: “Siamo ...

Murales di Salvini a testa in giù a Torino - lui : 'Squallore' : E' un rapporto di amore e odio quello tra la città di Torino e Matteo Salvini. Una città fatta di contraddizioni estreme, attualmente presieduta da un sindaco M5s, Chiara Appendino, e perennemente in bilico tra la rabbia della rivalsa dei centri sociali e il perbenismo della sinistra radical chic dei salotti sabaudi che contano. Un terreno poco fertile, seppure ben coltivato, per la politica di Matteo Salvini anche se, a onor di cronaca, è ...

Salvini a testa in giù in un murale a Torino : «Che squallore - rispondiamo con le idee» : Salvini a testa in giú in un murale comparso in centro a Torino. «Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?»,...

