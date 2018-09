Salvini | “Legge di bilancio sia coraggiosa Tria la faccia espansiva Audio Casalino?

ilfattoquotidiano

: Dopo tutte le ingiustizie e le sofferenze causate dalla sua pessima legge e dopo aver rovinato migliaia di famiglie… - matteosalvinimi : Dopo tutte le ingiustizie e le sofferenze causate dalla sua pessima legge e dopo aver rovinato migliaia di famiglie… - Noiconsalvini : #Salvini: “Dopo tutte le ingiustizie e le sofferenze causate dalla sua pessima legge e dopo aver rovinato migliaia… - SkyTG24 : Legge bilancio 2019, #Salvini: serve coraggio, deficit non è problema -

(Di domenica 23 settembre 2018) “La legge di? Una cosa è importante: che sia”. E sul caso dell’di Rocco: “Credo che sia stata incauto. Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire noi lo diciamo con il sorriso”. Il vicepremier del Carroccio Matteo, intervistato dal Corriere della Sera, parla della manovra sul tavolo dell’esecutivo e dei rapporti con Giovanni: “A me piacerebbe essere il ministro dell’Economia che cambia il passo”, ha detto. “Essere il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare unespansivo” e “se fossi in, chiederei ae Di Maio di fare spese intelligenti“. La situazione in realtà rimane molto tesa: i due alleati di governo chiedono che siano trovate le risorse per realizzare le loro promesse elettorali e dal Mef arrivano messaggi di ...