Salvini | “In manovra 6-7 miliardi per cancellare legge Fornero” Ultime notizie | “Deficit

Berlusconi pronto a ricandidarsi critiche asprissime a Salvini definendo “inaccettabili” le sue dichiarazioni : Il Cavaliere alla convention di Fiuggi contesta le dichiarazioni di Salvini sull’alleanza di centrodestra: “Inaccettabili”. E su Casalino: “In una democrazia avrebbe già le valigie in mano” “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”. Silvio ...

Migranti - Grandi (Unhcr) a Salvini : “In Libia detenuti in condizioni abominevoli. Raramente ho visto situazioni così dure” : “No, la Libia non è un Paese sicuro per i ritorni”. così Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha risposto alla domanda di un giornalista in merito alle esternazioni del ministro dell’Interno Salvini, che aveva chiesto pubblicamente all’Unione europea di considerare il Paese nordafricano una destinazione adatta ai respingimenti, ricevendone un diniego. Grandi ha specificato: “In ...

Migranti - Salvini lancia l’allarme : “In Italia è tornata la tubercolosi!” : A Vicenza un immigrato in fuga dal centro di accoglienza è malato. Il ministro: “Italiani pagano i costi dell’invasione” Si apre il fronte sulla tubercolosi e le migrazioni. Le notizie che arrivano da Vicenza allarmano Matteo Salvini, il quale punta il dito contro “l’invasione senza controlli” che mette a rischio la salute degli Italiani. “Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e ...

Salvini “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA RAI”/ Accordo Centrodestra su Marcello Foa e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI, Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Salvini E LE PENSIONI : “QUOTA 100 A 62 ANNI”/ Ultime notizie : “In arrivo decreti su migranti e sicurezza” : SALVINI “PENSIONI a quota 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:49:00 GMT)

Michelle Bachelet - ONU “in Italia razzismo e violenza”/ ‘Nuova Boldrini’ vs Salvini : chi è ex presidente Cile : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:12:00 GMT)

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ Tweet di Salvini e la sorpresa di Caterina Balivo : “Inizia l’avventura!” : A pochi giorni dall'esordio a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:09:00 GMT)

Onu : “In Italia violenza e razzismo - invieremo un team”. Salvini : “Non accettiamo lezioni” : L’Onu è pronto a inviare personale in Italia contro l’ondata di violenza e razzismo che è stata segnalata “contro migranti, persone di discendenza africana e rom”. Condanna anche per il respingimento delle navi delle Ong, un atto che ha "conseguenze devastanti", secondo l'alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet. Salvini replica: "Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dall'Onu".Continua a leggere

Il nazionalista olandese Wilders : “Insieme a Salvini e Orban per gli Stati sovrani” : «L’apertura di Salvini a Orban per la creazione di un’alleanza fra i partiti che credono nella loro patria è una ottima mossa, noi siamo pronti a vedere cosa si può fare insieme». Il consenso di Geert Wilders per «l’amico Matteo» è netto. L’olandese, il primo a lanciare una crociata contro l’Islam in difesa delle radici cristiane dei Paesi Bassi do...

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

“In tre mesi oltre 12mila clandestini in più”. Ed è tutta colpa di Salvini. Il motivo : Matteo Salvini sbatte i pugni sul tavolo. L’immigrazione, nei piani del capo del Viminale in quota Lega, deve essere sconfitta. Ed è disposto a vincere questa battaglia anche a costo di rimetterci personalmente. Almeno, questa è la sua posizione dopo il caso Diciotti. “50 pagine di accuse nei miei confronti, 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? ...

Diciotti - Salvini : “Inchiesta? Mi costituisco - arrestatemi!"/ Ultime notizie : "Nuove accuse sono medaglie" : Diciotti, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro Salvini. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:06:00 GMT)

OPEN ARMS : STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA/ Va in Spagna e Salvini esulta : “In mare ora nessuna ong” : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:42:00 GMT)

MACRON CONTRO Salvini-ORBAN : “NEMICI UE”/ Le Pen - “incontro fondativo” : Renzi - “siete pessimi” : MACRON replica dopo inCONTRO SALVINI-ORBAN: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo CONTRO Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:30:00 GMT)