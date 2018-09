Salvini di Roma al più conosce la strada che percorre per raggiungere il Ministero

Steve Bannon a Roma 'Rivoluzione sovranista partirà dall Italia. Salvini e Meloni come Trump' : Bannon dal palco ha parlato dell'universo mondo, di una società divisa fra popolo ed élite, di radici giudaico cristiane. Con il popolo destinato a vincere grazie a personaggi come Trump in America, ...

Roma - Salvini cambia idea sulle buche e attacca Raggi : "Da Raggi ci si aspettava di più. Ogni giorno è un rally" dice il ministro degli interni. "Non serve uno scienziato per...

Traffico a Roma - Raggi replica a Salvini : 18.30 "Salvini probabilmente trova Traffico per strada poiché abbiamo sbloccato 150milioni di cantieri per opere in città. Si sta lavorando per rimediare a 20 anni di mancata manutenzione". Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'amministrazione M5s nella Capitale. "Ogni giorno in macchina è un rally", aveva detto Salvini.

Migranti - scontro Roma-Berlino sui respingimenti. Seehofer : “L’accordo con Salvini è preso” : Il Viminale ha fatto sapere che al momento non c'è nessuna firma dell'Italia sui Migranti secondari. Ma dalla Germania insistono che l'accordo politico è stato già preso e mancherebbero solo passaggi 'tecnici'. I ministri degli Interni Salvini e Seehofer ne parleranno oggi a Vienna alla Conferenza su sicurezza e migrazione.Continua a leggere

Roma - fantoccio impiccato davanti sede Pd/ Ultime notizie - Foschi “Salvini punisca fascisti - non i magistrati” : Roma, fantoccio impiccato davanti a sede Pd sezione Ponte Milvio: Ultime notizie, indaga la Digos. Foschi, "Salvini punisca i fascisti, non i magistrati". Le prime reazioni dei dem(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Intesa Berlino-Roma su tavolo Salvini : ANSA, - BERLINO, 10 SET - Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, ...

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retromarcia sulla giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

Salvini e il retromarcia sui giudici : “Telefonata con Di Maio? No - ho sentito solo Conte. Decido sempre di testa mia” : Nessuna telefonata da Luigi Di Maio e nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. ...

“Non è un golpe giudiziario”. La retromarcia di Salvini. Dietro il ripensamento (anche) un colloquio con Di Maio : Davanti a Villa d'Este si scatena la bagarre. Un corpo a corpo tra giornalisti e operatori da un lato, sicurezza e forze dell'ordine dall'altro. L'attesa per Matteo Salvini è spasmodica. Il problema? Le telecamere sono puntate verso l'ingresso, ma "il ministro vuole lo sfondo del lago". Richiesta respinta al mittente. Il ministro dell'Interno esce, e alla prima risposta si capisce già il messaggio che è venuto a comunicare ...

