Salvini | ' Di Maio persona onesta e di parola | ma non è tenero con il M5S

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio - Salvini e Trump : I mercati non sembrano spaventarsi di fronte a nulla, nemmeno davanti alle dichiarazioni dei politici italiani in vista della Legge di bilancio.

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

La satira in scena ad Atreju - ma Salvini : Di Maio è persona seria : Roma, 22 set., askanews, - Vignette molto scherzose su Luigi Di Maio alla festa di Atreju, fra cui una in cui Salvini ha "mansioni di polizia" e Di Maio con la crestina e la ramazza in mano "mansioni ...

Luigi Di Maio - il grillino è alla canna del gas e imita Salvini : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Dalla Cina il vicepremier Cinquestelle va incontro alla richiesta del collega leghista: una mossa politica che rinsalda l'asse di governo l'indomani del vertice del centrodestra con le bordate tirate ...

Salvini : “Di Maio persona onesta e concreta con cui lavoro bene - altri dei 5 Stelle no” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla del governo e dei suoi alleati, intervistato ad Atreju, manifestazione di Fratelli d'Italia: "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei 5 Stelle no".Continua a leggere

Governo - Salvini : Di Maio è una persona seria - altri 5stelle no : Roma, 22 set., askanews, - "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei ...

MANOVRA : QUOTA 100 - REDDITO CITTADINANZA E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Reddito di Cittadinanza - l'alleanza Di Maio-Salvini si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano [VIDEO], però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una pillola non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli italiani' Tensione con Salvini : 'Ormai diamo per scontato che la politica non fa quello che promette in campagna elettorale. Noi, invece, faremo quello che abbiamo promesso. Oggi si tiene una riunione sulla legge di bilancio. Il ...