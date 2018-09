Salvini concorda con Giulia Grillo | Via il numero chiuso per gli studenti di

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) "Bene la proposta del ministro, via ilper glidi Medicina". Matteoaccoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute,, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano scappare all'estero per studiare, specializzarsi e cominciare a lavorare in ospedale".Per"va rivista la modalità di revisione". L'idea è quella di ispirarsi al modello francese "dove non c'è ilall'inizio, con libero accesso al primo anno, e poi una selezione molto serrata per verificare chi è in grado di andare avanti. Ci sono pro e contro ma è meglio del sistema attuale".