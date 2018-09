Salvini | Con manovra coraggiosa | deficit non è un problema

Salvini “Manovra coraggiosa - i numeri contano poco”/ Ultime notizie “Meno immigrati - risparmiati un miliardo" : Manovra, Salvini avverte Tria “Deficit non è un problema”. Ultime notizie “Sanità? Tagliamo gli sprechi”. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate stamane(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:08:00 GMT)

"Salvini di Roma al più conosce la strada che percorre per raggiungere il Ministero che dirige" : "Salvini di Roma al più conosce la strada che percorre per raggiungere il Ministero che dirige; sicuramente conosce meglio le strade di Bruxelles, Strasburgo e Milano. Quello che sorprende è che sia proprio il Ministro dell'Interno a non ricordare il grande lavoro che è stato fatto dalla nostra Amministrazione per restituire legalità ad una Città ridotta dal centrodestra e dal centrosinistra a Capitale delle ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Salvini : 'Di Maio persona onesta e di parola" - ma non è tenero con il M5S : Matteo Savlini e Luigi Di Maio: la strana coppia di vicepremier. Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe pensato a un governo con entrambi vicepremier. Il contratto, Giuseppe Conte e una serie di punti concordati sul mandato potrebbero non essere gli unici punti in comune tra i due che mai sembrava potessero viaggiare in una stessa direzione: il leader della Lega, in occasione di recenti dichiarazioni, ha avuto parole di apprezzamento nei ...

Salvini : "Con Berlusconi solo accordi locali" : Matteo Salvini stamattina ha partecipato alla festa di Atreju organizzata da Fratelli d'Italia (è stata fondata da Giorgia Meloni 20 anni fa), una manifestazione di destra, alla quale però vengono spesso invitati anche personaggi di sinistra e "avversari" politici. Non poteva di certo mancare il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega e alleato di Fdi e Forza Italia.Proprio questa alleanza è stata argomento ...

Salvini : "Serve una manovra coraggiosa con un bilancio espansivo" : Un reddito per il reingresso nel mondo del lavoro fa parte del nostro programma di crescita". "Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno ...

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...

Su manovra e Dl Salvini doppio fronte con Colle e Mef : Raccontano che nella mattina di ieri, poco prima del nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, ci sia stato un “patto” tra la Lega e i 5 Stelle: un sostegno dei grillini su Dl...

Salvini - "CON FORZA ITALIA ACCORDI SOLO LOCALI"/ Berlusconi risponde : "Bisogna capirlo - ha rapporti col M5s.." : SALVINI, "con FORZA ITALIA SOLO ACCORDI locali": Berlusconi replica con una battuta, "bisogna capirlo, deve tenere rapporti con l'altra parte". Il botta e risposta a distanza tra i leader(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:45:00 GMT)

Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini : “Sta con i 5 Stelle - bisogna capirlo” : A distanza di mesi, Silvio Berlusconi torna in campo e tira una frecciata a Matteo Salvini: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l''altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di ...

Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : Salvini: “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” Non esiste nessuna strategia del doppio forno dichiara Matteo Salvini : con Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. queste le dichiarazioni lascite dopo l’incontro fatto la settimana scorsa di Arcore. Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a Forza Italia. Perché no a Fi? Perché con Giorgia Meloni condividiamo certi ...

Cav - Salvini Con M5s? Bisogna capirlo... : ANSA, - FIUGGI, 22 SET - "Salvini deve tenere i rapporti con l'altra parte, Bisogna capirlo...". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, appena arrivato a Fiuggi, a chi gli ...

Corteo antirazzista a Milano - striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone : Corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. striscione contro Salvini davanti al ...

J-AX a Sallusti : “Ho votato i 5 Stelle - ma vederli con Salvini è stato un trauma” : J-AX vs Sallusti: “Li ho votati ma vederli al governo con Salvini è stato un trauma”. “Sembri un Calenda qualsiasi” Botta e risposta serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il rapper J-AX e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sul governo M5s-Lega. L’artista conferma il suo sostegno ai 5 Stelle: “Hanno detto cose di cui il Paese aveva bisogno, si veda la loro battaglia contro l’ingiustizia sociale e contro la corruzione. Però io non vivo ...