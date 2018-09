Salute | il Ministro Grillo | “Basta con il numero chiuso per Medicina”

Salute - Ministro Grillo : in Italia nessun allarme tubercolosi dai migranti : “In Italia non c’è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal Ministro Matteo Salvini su Facebook, in riferimento alla fuga da un centro di un migrante malato. L'articolo Salute, Ministro Grillo: in ...

Germania : ministro Salute - rendere obbligatorio donare organi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crollo Genova - ministro della Salute Grillo ringazia soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - 'Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del soccorso impegnati a Genova ininterrottamente da 48 ore'. Lo scrivono in una nota Giulia Grillo, ministro della Salute, e ...

Francia : il ministro della Salute decreta la fine dell”allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...

Il ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo : «Non puoi illudere la gente che non morirà nessuno. Dobbiamo essere realisti» The post Il ministro della Salute dice che bisogna accettare le morti da morbillo appeared first on Il Post.

Salute - Ministro Grillo : in Italia un bambino su 3 è obeso : “L’obesità infantile in Italia è peggiorata, oggi un bambino su tre è obeso. Questo apre la strada in futuro a gravi patologie come il diabete, le malattie cardiache, i problemi oncologici. Il nostro obiettivo e’ l’incentivazione dell’attività fisica ad ogni età, soprattutto tra i giovanissimi e le persone sopra i 65 anni di età,” lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando di fronte ...

Molise - ambulanza assente e Tac in manutenzione : morto un 47enne. Il Ministro della Salute invia una task force : Un 47enne di Larino , Campobasso , è morto per la lunga attesa dei soccorsi : l'ambulanza era impegnata in un altro intervento e, una volta giunto in ospedale, la Tac non era funzionante per ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale