Salta dal ponte per sfuggire all’alcol-test | ferito e fermato | non era ubriaco

Lo squalo elefante (e volante)/ Studio rivela : “Sono veloci - agili e Saltano fuori dall'acqua” : Lo squalo elefante (e volante) o basking shark: uno Studio britannico rivela che “Sono veloci, agili e saltano fuori dall'acqua”. Le ultime notizie sulla ricerca(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Tennis - Nadal Salta Pechino e Shanghai : rischia di perdere la vetta del ranking : TORINO - Il numero uno al mondo Rafael Nadal , ancora dolorante al ginocchio destro, infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a saltare la semifinale di Coppa Davis ...

Barbara D'Urso - lo sfregio all'ultimo minuto dalla Rai : Salta l'intervista con Bianca Berlinguer : È saltata all'ultimo momento l'intervista che Bianca Berlinguer avrebbe dovuto fare a Barbara D'Urso nel corso di CartaBianca su Raitre. Scoppia un misterioso giallo in Rai a pochissime ore dalla ...

Enrico Ruggeri in ospedale - annullato il tour - Salta il concerto di Chivasso : Enrico Ruggeri annulla il tour. Il cantante, vincitore di due Festival di Sanremo, aveva comunicato nei giorni scorsi la notizia tramite Facebook. Dopo la tappa di Marotta, il 18 agosto, il cantante aveva scritto: «Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto». Ma da domenica 16 settembre il cantante è nuovamente ricoverato in ospedale per un edema alle corde vocali. Altri accertamenti medici hanno dato un unico esito: la ...

Gina Lollobrigida in ospedale Salta l’ospitata a Domenica In : Gina Lollobrigida rassicura tutti dopo il forfait a “Domenica In”: «Sto bene, sono ancora in ospedale per accertamenti ma sarò dimessa a breve». Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave, per l’ attrice, che avrebbe dovuto essere ospite, oggi pomeriggio, di Mara Venier, e invece è stata ricoverata in ospedale a Roma. All’inizio si pensava ad un incidente domestico. In realtà, come spiegato dal manager dell’attrice, Andrea Piazzolla, ...

Dall'America all'Italia è di moda Saltare da un lavoro all'altro : Al rientro dalle vacanze riprendere i ritmi del lavoro non è facile per nessuno: crescono fatica, stress e problemi di concentrazione, ritornano gli eventuali problemi di relazione con i colleghi ...

Infortunio Nadal – Diagnosi e tempi di recupero : lo spagnolo Salta la Coppa Davis : Diagnosi e tempi di recupero dell’Infortunio di Rafa Nadal: il tennista spagnolo è costretto a saltare l’impegno di Coppa Davis contro la Francia Epilogo triste quello di Rafa Nadal agli US Open. Il tennista spagnolo, tra i grandi favoriti per il successo finale nello Slam americano, è stato costretto a dare forfait al termine del secondo set della semifinale contro Juan Martin Del Potro. Secondo il giornalista Guillermo Salatino di Radio ...

“Ma dai!”. Chiara Ferragni e Fedez : la foto ‘boom’ Salta fuori dal ‘lontano’ 2015 : “Pranzo di Natale”. Anno 2015, fidanzata Giulia Valentini. Quando Fedez ha pubblicato questa foto sui social la sua vita era molto diversa da quella che sta vivendo da due anni a questa parte. Lo scatto risalente a tre anni fa è stato pubblicato dall’utente Twitter ‘’Sara’’. ‘’Comunque oggi mi é salita un po’ di nostalgia e scorrendo le foto di Fedez durante il periodo con Giulia, ho trovato questa E RIDO PER SEMPRE, me ne ero ...