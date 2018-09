Salomon Running Milano | festa grande per 3 600 all' urban trail | di corsa anche Ambrosini

Milano : 3.600 atleti pronti per Salomon Running - presenti Oddo e Ambrosini : Al via ci saranno anche vip e campioni dello sport, come gli ex giocatori del Milan, Massimo Ambrosini e Massimo Oddo e il pilota di Formula1, Nicolas Hülkenberg. Organizzata da A&C Consulting con il ...

Milano : 3.600 atleti pronti per Salomon Running - presenti Oddo e Ambrosini (2) : (AdnKronos) - Per gli specialisti della disciplina da affrontare c’è un tracciato tanto entusiasmante quanto ricco di insidie tra cui la scalata fino al 23esimo piano della Torre Allianz, con un dislivello di 100 metri (644 scalini). I più veloci (uomo e donna) a scalare la torre si aggiudicheranno

Milano : 3.600 atleti pronti per Salomon Running - presenti Oddo e Ambrosini : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Milano è pronta all’assalto dei 3600 atleti che domani prenderanno parte alla Salomon Running, l'urban trail tra i punti più suggestivi della città. Al via ci saranno anche vip e campioni dello sport, come gli ex giocatori del Milan, Massimo Ambrosini e Massimo Oddo e i

Salomon Running Milano : domenica si sale al 23° piano della Torre Allianz e si corre dentro la metropolitana : ... offrendo percorsi nuovi e innovativi sia per chi ama tenersi in allenamento sia per i professionisti - commenta Roberta Guaineri, Assessore allo Sport del Comune di Milano -. In particolare, la ...