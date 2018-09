Sales | ' Salvini tutela male sicurezza | la sua politica sui migranti favorisce terrorismo'

Blastingnews

(Di domenica 23 settembre 2018) Nella serata di ieri 22 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, allo stesso dibattito a cui è intervenuto Pietro Grasso VIDEO, ha parlato anche Isaia, docente di Storia delle mafie, saggista da sempre impegnato sui temi della legalita', ex parlamentare del PDS ed ex sottosegretario nel primo Governo Prodi. Nel corso della serataha fatto delle forti critiche all'attuale Governo e in particolare a Matteosulle modalita' con cui sta gestendo il tema. Isaia: 'Secrede che le mafie non siano pericolose lo dica pubblicamente: ma i mafiosi sono italiani' Isaiaha innanzitutto attaccato la gestione del Governo VIDEO sul tema della criminalita': Qualche anno fa i 5 stelle dicevano 'Fuori le mafie dallo Stato', ora sono passati a 'Fuori gli immigrati dall'Italia'. Il cambiamento delle priorita' sul ...