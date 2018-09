Russia | ministero Difesa accusa Israele del disastro dell' Il-20 | VIDEO

Cina - ministero Esteri convoca ambasciatore USA per sanzioni su cooperazione con la Russia - : Il ministero degli Esteri cinese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti riguardo le sanzioni per la cooperazione con la Russia. Lo riferisce la televisione di stato cinese. Il ministero ha ...

Russia : ministero Esteri convoca ambasciatori Paesi Bassi e Svizzera dopo accuse di spionaggio : Nella convocazione si fa presente che alcune speculazioni di massa attraverso i media, "comprese quelle riguardanti i problemi più acuti della politica internazionale, che potrebbero causare ...

Russia - ministero Esteri accusa gli USA di violazione del segreto bancario - : La trasmissione ai media di informazioni riservate sulle transazioni finanziarie dell'ambasciata russa da parte delle agenzie di intelligence statunitensi è una violazione del segreto bancario. Lo ha ...

Russia - ministero Finanze annuncia misure contro eventuali sanzioni USA su titoli di stato - : "Abbiamo un intero pacchetto di misure su come agire se verranno adottate queste decisioni", ha affermato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov citato dai media russi. Allo stesso tempo il ...

La Russia continuerà a far calare gli investimenti in titoli statunitensi e aumenterà le transazioni nella moneta nazionale, come risposta alle sanzioni.

La Grecia è un paese "amante della pace" con una politica estera multidimensionale, indipendente e democratica.

Il ministero degli Esteri polacco ha invitato la Russia ad abbandonare la sua politica aggressiva e provocatoria nei confronti della Georgia.

L'attore di film d'azione Steven Seagal ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo l'incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal è americano ma da anni è in stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin